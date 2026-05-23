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Diocesi

Stasera la veglia di Pentecoste presieduta dal vescovo Marco Prastaro

«La celebrazione manifesta l’immagine della prima comunità cristiana radunata in preghiera in attesa del dono dello Spirito Santo»

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

23 Maggio 2026 09:27:59

Stasera la veglia di Pentecoste presieduta dal vescovo Marco Prastaro

Il vescovo Marco Prastaro

E' in programa stasera (sabato) la Veglia di Pentecoste presieduta dal vescovo Marco Prastaro. L'appuntamento è alle 21 nel santuario della Beata Vergine del Portone ad Asti. .

La solennità

La solennità della Pentecoste viene celebrata 50 giorni dopo la Pasqua. E' la festa durante la quale si fa memoria del dono dello Spirito Santo, che va a colmare la confusione di Babele: in Gesù, morto, risorto e asceso al Cielo, i popoli tornano a comprendersi nell’unica lingua, quella dell’amore. A cominciare dalla Pentecoste, ha inizio la Chiesa che avvia la sua missione evangelizzatrice.

La veglia diocesana

«La celebrazione della Veglia - commentano dalla Diocesi - assume particolare rilievo quando viene vissuta a livello diocesano insieme al vescovo, manifestando l’immagine della prima comunità cristiana radunata in preghiera in attesa del dono dello Spirito Santo. Una veglia che quest'anno si può identificare con il saluto di Gesù "Pax Vobis". Il Risorto ci lascia la sua pace, ma anche lo Spirito che ci fa capaci di accoglierla e adoperarci per costruirla, a partire innanzitutto dal perdono»

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