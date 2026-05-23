In piazza Alfieri torna la Giornata del Naso Rosso all'insegna dell'allegria

Evento
23 Maggio 2026 08:53:32
Alcuni volontari dell'associazione
Asti si prepara ad accogliere la Giornata del Naso Rosso, che vedrà protagonisti i clown dell'associazione "L’arte del sorriso Vip Asti", impegnati nelle corsie dell'ospedale Cardinal Massaia o delle case di riposo per portare un po' di allegria e conforto ai degenti o agli anziani ospiti. Un evento dedicato alla gioia, alla condivisione e alla solidarietà, quindi, capace ogni anno di coinvolgere famiglie e bambini.
L’appuntamento è per domani, domenica 24 maggio, in piazza Alfieri (lato Palazzo della Provincia) ad Asti, dalle 10 alle 18.30.
Il tema scelto per questa edizione sarà il viaggio: "Un percorso simbolico tra emozioni, fantasia e sorrisi - anticipano i volontari - per viaggiare insieme con il cuore e con la mente in un’avventura indimenticabile. Tra colori, musica, giochi e attività, il naso rosso tornerà protagonista di una giornata capace di unire grandi e piccoli".
Durante l’evento non mancheranno attività dedicate ai bambini; spazio anche alla lotteria benefica per sostenere le attività dell’associazione.
Gli organizzatori invitano "tutta la cittadinanza a partecipare, anche solo per un saluto, un abbraccio o un sorriso condiviso".
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