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Evento

In piazza Alfieri torna la Giornata del Naso Rosso all'insegna dell'allegria

Protagonisti i clown volontari dell'associazione "L’arte del sorriso Vip Asti", impegnati a portare serenità e conforto all'ospedale e nelle case di riposo

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

23 Maggio 2026 08:53:32

In piazza Alfieri torna la Giornata del Naso Rosso all'insegna dell'allegria

Alcuni volontari dell'associazione

Asti si prepara ad accogliere la Giornata del Naso Rosso, che vedrà protagonisti i clown dell'associazione "L’arte del sorriso Vip Asti", impegnati nelle corsie dell'ospedale Cardinal Massaia o delle case di riposo per portare un po' di allegria e conforto ai degenti o agli anziani ospiti. Un evento dedicato alla gioia, alla condivisione e alla solidarietà, quindi, capace ogni anno di coinvolgere famiglie e bambini.

L’appuntamento è per domani, domenica 24 maggio, in piazza Alfieri (lato Palazzo della Provincia) ad Asti, dalle 10 alle 18.30.

Il tema della giornata

Il tema scelto per questa edizione sarà il viaggio: "Un percorso simbolico tra emozioni, fantasia e sorrisi - anticipano i volontari - per viaggiare insieme con il cuore e con la mente in un’avventura indimenticabile. Tra colori, musica, giochi e attività, il naso rosso tornerà protagonista di una giornata capace di unire grandi e piccoli".

Durante l’evento non mancheranno attività dedicate ai bambini; spazio anche alla lotteria benefica per sostenere le attività dell’associazione.

Gli organizzatori invitano "tutta la cittadinanza a partecipare, anche solo per un saluto, un abbraccio o un sorriso condiviso".

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