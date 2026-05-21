Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 21 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
21 Maggio 2026 22:32:14
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 21 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non è stato centrato il “6”, ma è stato realizzato un “5+1” da 590.411,80 euro. Il jackpot per la prossima estrazione continua a crescere e sale a 168.000.000 euro.
Bari: 88 – 65 – 11 – 87 – 59
Cagliari: 5 – 64 – 45 – 80 – 74
Firenze: 37 – 56 – 25 – 19 – 36
Genova: 29 – 31 – 90 – 15 – 17
Milano: 73 – 61 – 45 – 85 – 48
Napoli: 21 – 85 – 29 – 48 – 77
Palermo: 40 – 2 – 66 – 87 – 51
Roma: 23 – 68 – 57 – 60 – 26
Torino: 44 – 4 – 76 – 5 – 57
Venezia: 79 – 86 – 19 – 29 – 40
Nazionale: 33 – 54 – 75 – 39 – 63
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul sito.
Combinazione vincente: 1 – 38 – 57 – 58 – 64 – 81
Numero Jolly: 28
Numero SuperStar: 50
Jackpot per la prossima estrazione: 168.000.000 euro
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: 1 da € 590.411,80
Punti 5: 4 da € 47.687,11
Punti 4: 392 da € 496,00
Punti 3: 16.960 da € 34,49
Punti 2: 301.436 da € 6,02
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 1 da € 49.600,00
3 Stella: 116 da € 3.449,00
2 Stella: 1.476 da € 100,00
1 Stella: 10.007 da € 10,00
0 Stella: 24.077 da € 5,00
Numeri vincenti:
2 – 4 – 5 – 21 – 23 – 29 – 31 – 37 – 40 – 44 –
56 – 61 – 64 – 65 – 68 – 73 – 79 – 85 – 86 – 88
Numero Oro: 88
Doppio Oro: 88 – 65
11 – 15 – 19 – 25 – 45 – 48 – 57 – 59 – 60 – 66 –
74 – 76 – 80 – 87 – 90
27 – Scala
16 – Naso
30 – Cacio
21 – Lupo
26 – Elmo
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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