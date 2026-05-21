Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 21 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 21 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non è stato centrato il “6”, ma è stato realizzato un “5+1” da 590.411,80 euro. Il jackpot per la prossima estrazione continua a crescere e sale a 168.000.000 euro.

Lotto – I numeri sulle ruote di giovedì 21 maggio 2026

Bari: 88 – 65 – 11 – 87 – 59

Cagliari: 5 – 64 – 45 – 80 – 74

Firenze: 37 – 56 – 25 – 19 – 36

Genova: 29 – 31 – 90 – 15 – 17

Milano: 73 – 61 – 45 – 85 – 48

Napoli: 21 – 85 – 29 – 48 – 77

Palermo: 40 – 2 – 66 – 87 – 51

Roma: 23 – 68 – 57 – 60 – 26

Torino: 44 – 4 – 76 – 5 – 57

Venezia: 79 – 86 – 19 – 29 – 40

Nazionale: 33 – 54 – 75 – 39 – 63

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul sito.

SuperEnalotto – Estrazione di giovedì 21 maggio 2026

Combinazione vincente: 1 – 38 – 57 – 58 – 64 – 81

Numero Jolly: 28

Numero SuperStar: 50

Jackpot per la prossima estrazione: 168.000.000 euro

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: 1 da € 590.411,80

Punti 5: 4 da € 47.687,11

Punti 4: 392 da € 496,00

Punti 3: 16.960 da € 34,49

Punti 2: 301.436 da € 6,02

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 1 da € 49.600,00

3 Stella: 116 da € 3.449,00

2 Stella: 1.476 da € 100,00

1 Stella: 10.007 da € 10,00

0 Stella: 24.077 da € 5,00

10eLotto serale – giovedì 21 maggio 2026

Numeri vincenti:

2 – 4 – 5 – 21 – 23 – 29 – 31 – 37 – 40 – 44 –

56 – 61 – 64 – 65 – 68 – 73 – 79 – 85 – 86 – 88

Numero Oro: 88

Doppio Oro: 88 – 65

Numeri Extra

11 – 15 – 19 – 25 – 45 – 48 – 57 – 59 – 60 – 66 –

74 – 76 – 80 – 87 – 90

Simbolotto – Estrazione di giovedì 21 maggio 2026

27 – Scala

16 – Naso

30 – Cacio

21 – Lupo

26 – Elmo

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.