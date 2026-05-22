Al rifugio per donne vittime di violenza parte la raccolta fondi per l'acquisto di un’auto per la “Casa delle Rose”

Da un bene confiscato alla mafia a rifugio per donne vittime di violenza, la “Casa delle Rose” è una struttura di accoglienza nata in una frazione collinare di Moncalvo grazie al progetto “Rinascita Donne”. Ora, però, per garantire alle ospiti un’autonomia concreta, l’Associazione Rinascita Odv ha lanciato una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un’auto.

La struttura sorge all’interno di una porzione ristrutturata di “Cascina Graziella”, immobile agricolo confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla collettività grazie al sostegno economico della Regione Piemonte. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con l’associazione Libera, mentre la gestione della casa è affidata all’Associazione Rinascita Odv insieme alla Cooperativa Sociale Jokko.

L’obiettivo della “Casa delle Rose” è accompagnare le donne accolte verso una nuova indipendenza, dopo il difficile percorso della denuncia e dell’allontanamento da situazioni di violenza domestica. Un cammino che passa non solo dalla protezione, ma anche dalla possibilità di ricostruire la propria quotidianità, trovare lavoro, frequentare corsi di formazione e gestire in autonomia gli impegni di ogni giorno.

Proprio la posizione isolata della struttura, non servita dai mezzi pubblici, rappresenta però una criticità importante. Per questo motivo l’associazione ha deciso di avviare una campagna di raccolta fondi per acquistare un veicolo destinato alle ospiti. Un mezzo che permetterebbe loro di spostarsi senza dipendere da altri e di riconquistare quella libertà che spesso, nelle relazioni violente, viene negata attraverso il controllo e l’isolamento.

«Poter uscire di casa senza vincoli – spiegano dall’associazione – rappresenta il simbolo di una prigione invisibile che finalmente apre le proprie sbarre».

Attualmente, l’Associazione Rinascita Odv è impegnata anche nel completamento della ristrutturazione della restante parte della cascina, un investimento economico e organizzativo significativo che rende difficile sostenere autonomamente anche l’acquisto dell’auto.

Per questo è stata attivata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, aperta a chiunque voglia contribuire al progetto con una donazione, anche piccola.

Per sostenere l’iniziativa è possibile visitare la pagina GoFundMe Casa delle Rose oppure contattare l’associazione all’indirizzo email assocrinascita@gmail.com.

Per maggiori informazioni sull’associazione: Associazione Rinascita Odv