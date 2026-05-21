«Ecco come il nostro sportello può aiutare le famiglie a superare la crisi per debiti e a tagliare le spese»

Non è solo una questione di cifre, ma di vite che cambiano e spesso vengono travolte finendo alla deriva tra debiti e scadenze fiscali. Da anni, ormai, le famiglie sono costrette a una radicale revisione delle proprie abitudini per sopravvivere ai rincari del costo della vita. Un vortice che mette a dura prova anche la tenuta sociale del territorio. Il sindacalista della Cisal Maurizio Di Lorenzo e impegnato in prima linea nelle sedi di Asti e Alba per dare assistenza ai cittadini e fornire loro l'orientamento in un panorama economico sempre più complesso. Oggi sempre di più le persone si rivolgono alla sede di Asti del sindacato, in via Fantaguzzi 42, per chiedere aiuto allo sportello di esdebitamento e procedure fiscali. Un servizio fortemente voluto dal commissario responsabile Cisal Asti e Alba, Arduino Adelchi Ghittino.

La situazione economica attuale per molte famiglie è drammatica. Cosa vede ogni giorno nel suo lavoro?

Purtroppo vedo una realtà dolorosa. Ci sono persone e famiglie con seri problemi economici, che a volte fanno fatica persino a riempire il frigorifero. L'aspetto più triste è che la maggior parte delle volte queste persone soffrono in silenzio, fanno finta di niente per disagio, pudore e anche per vergogna di far sapere le proprie difficoltà.

Qual è l'approccio che il sindacato Cisal attua nel suo sportello dedicato a questi casi?

La nostra prima missione, la più importante, è l'ascolto. Io stesso, in passato, ho vissuto personalmente una situazione di forte difficoltà. So esattamente cosa si prova e so di cosa stiamo parlando. Sulla mia pelle ho imparato che trovare un esperto capace di capirti e di tranquillizzarti, dimostrandoti che una soluzione c'è, è un aiuto enorme. Oggi voglio trasmettere questa stessa certezza ai nostri associati e dire loro che una via d'uscita si trova sempre.

Come aiutate chi si rivolge a voi in un momento di crisi finanziaria o di sovraindebitamento?

Ci appoggiamo a uno studio di avvocati specializzati in questo specifico settore, professionisti preparati ad affrontare ogni tipo di situazione delicata con banche o finanziarie, con procedure di esdebitazioni, rottamazioni, ex legge 3 antisuicidi, saldo e stralcio. Grazie a una convenzione speciale con Cisal, le prime due consulenze sono gratuite: la prima direttamente con me e la seconda con i legali esperti. Il sovraindebitamento è uno stato di crisi o insolvenza in cui un debitore (persona, famiglia o piccola impresa) non riesce più a far fronte alle obbligazioni economiche e a pagare i propri debiti in modo regolare. La situazione deriva da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio o il reddito disponibile, rendendo difficile o impossibile saldare le scadenze, come mutui, prestiti o bollette. Le persone in questa condizione possono accedere a procedure legali che prevedono la stesura di un piano di rientro o, nei casi previsti, l’esdebitazione con la cancellazione dei debiti non pagabili.

Oltre all'assistenza legale, offrite anche un supporto per rivedere le spese quotidiane, ad esempio le bollette.

La nostra mission è andare incontro alle esigenze reali dei lavoratori e delle famiglie. Faccio di persona un'analisi di tutte le utenze: luce, gas, internet e telefono. L'obiettivo è ottimizzare i costi e tagliare gli sprechi. Inoltre, qui in Cisal abbiamo un servizio a 360 gradi che include l'attivazione di servizi digitali come Spid e Pec, e una rete di convenzioni con artigiani, assicurazioni e carrozzerie.