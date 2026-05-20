Patrizia Flora si dimette da Presidente della Proloco. Sarà Consigliere comunale

La sua nomina ha sancito una rivoluzione nella Proloco Città di Canelli.

Per decenni in mano a Giancarlo Benedetti, la nuova amministrazione di Roberta Giovine, tessendo eleusine trattative, è riuscita dove altri si sono arenati inserendo nella compagine nuove energie e un nuovo presidente: Patrizia Flora.

«Io e gli altri del gruppo iniziale ci siamo impegnati affinché la Proloco avesse una nuova vita – ci confessa –Nonostante fossimo impegnati ognuno con il proprio lavoro, abbiamo da subito dato uno slancio alla compagine e in un anno, sia come organizzatori, sia affiancando altre associazioni o il Comune, abbiamo realizzato 12 eventi. Abbiamo anche creato un gruppo di giovanissimi, la Canelli Crew (coordinata da Stefania Castino e Giulia Scarlata), che ha collaborato a tanti eventi: bandiere arancioni, Musa, mostre nel Salone delle stelle e tanto altro. Oggi la Proloco non è solo cibo, ma anche intrattenimento e vitalità».

Accanto al direttivo iniziale composto da Flora, Castino, Scarlata, Laura Rosati, Giovanni Denicolai, Domenico Panzarella e Orietta Romanò (ai quali si sono aggiunti Andrea Cambi e Luca Stroppiana), oggi ci sono 40 nuovi tesserati di cui 20 soci volontari attivi.

Iniziali problemi logistici: «Senza una sede, abbiamo fatto richiesta al Comune per avere in comodato d’uso uno spazio tra gli immobili di proprietà e da inizio anno siamo al pian terreno di una palazzina in strada dell’acquedotto – continua – Quando siamo entrati nella Proloco non c’era niente. Grazie ad un contributo straordinario del Comune nel progetto “Proloco 2.0” abbiamo comprato le attrezzature di base per iniziare subito a lavorare ed i risultati sono stati soddisfacenti. A breve ci saranno interventi nella sede per metterla a norma e dotarla di una cucina (per ora utilizziamo quelle “mobili” e quella del San Paolo di Crescereinsieme)».

Nei giorni scorsi è giunta la notizia delle dimissioni di Patrizia Flora per scongiurare incompatibilità con la nuova carica di consigliere comunale tra le file della maggioranza al posto del dimissionario Luca Martini. «La Proloco potrà comunque contare su una squadra molto affiatata – ha concluso - Il 20 maggio sarà nominato il nuovo direttivo e sono fiduciosa che porterà avanti il lavoro con lo stesso entusiasmo».