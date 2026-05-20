Scambi scolastici in Cina: le esperienze degli studenti astigiani

E' ormai consolidato il progetto di internazionalizzazione che unisce le scuole di Asti alla Cina.

A tracciare un bilancio delle esperienze vissute, ieri pomeriggio (martedì) a Palazzo Mazzetti, l'assessore comunale all'Istruzione Loretta Bologna e Lu Xiao, manager Way Assauto e responsabile dei rapporti diplomatici con la Repubblica cinese per il Comune di Asti (che da anni, con il sindaco Maurizio Rasero, è costantemente impegnato nel creare collaborazioni e sinergie con varie realtà cinesi).

L'iniziativa nasce dalla stretta collaborazione tra il Comune di Asti e l'Ufficio scolastico provinciale guidato da Laura Bergonzi, che insieme alle scuole ha lavorato per promuovere scambi culturali e didattici nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Sono quindi emersi, anche con l'apporto di contributi video, le esperienze vissute dalle varie delegazioni astigiane.

Istituto superiore Alfieri

Per l'istituto Alfieri (che comprende liceo classico Vittorio Alfieri, liceo artistico Benedetto Alfieri e istituto Sella) l'esperienza è iniziata nell'anno scolastico 2024-2025 con la prima esperienza di soggiorno-studio a Wuhan per quattro studenti e la successiva formalizzazione di un protocollo d'intesa triennale con il liceo di Xiangyang.

Quest'anno il testimone è passato ad altri quattro studenti: Enrico Basano e Viola Passantino (liceo classico), Rachele Granatello (istituto Sella) e Lorenzo Calizzano (liceo artistico). I ragazzi sono partiti lo scorso marzo per Mianyang, nella provincia del Sichuan, accompagnati dalla professoressa Roberta Garbarino, con la supervisione della dirigente scolastica Maria Stella Perrone.

Proprio la dirigente ha colto l'occasione per visitare diverse realtà scolastiche e culturali cinesi, ponendo le basi per futuri sviluppi del progetto, mentre i ragazzi hanno seguito laboratori di scrittura cinese, attività artistiche e preso parte a numerosi incontri con gli studenti del luogo, a cui l'istituto pensa ora di ricambiare l'ospitalità.

Istituto Monti

L'istituto Monti ha partecipato allo scambio internazionale con quattro studentesse del liceo linguistico, accompagnate dalla docente Sandrine Nicole. Le ragazze hanno condiviso ogni momento della giornata con i compagni cinesi, sperimentando una realtà distante dalle abitudini occidentali.

Il percorso ha presentato anche delle sfide, legate a ritmi quotidiani molto incalzanti e alla necessità di rispettare regole rigide che inizialmente potevano sembrare imposizioni. Tuttavia le studentesse sono rientrate ad Asti entusiaste, portando nel cuore il ricordo di un popolo accogliente e garbato.

Centro provinciale istruzione adulti

In Cina anche una delegazione del Cpia (Centro provinciale istruzione adulti) di Asti, composta da un docente e quattro studenti, che ha visitato la città di Mianyang. A partire sono stati quattro allievi con storie e percorsi diversi: due iscritti ai corsi di ampliamento di lingue straniere (uno di cinese e uno di inglese) e due studentesse dei percorsi integrati della scuola superiore: Valentina Rosano, Alberto Erpetto, Irene Testa e Lea Mojshi.

Istituto Castigliano

Programmi di scambio culturale e formativo sono stati rivolti anche a studenti e docenti dell'istituto Castigliano.

“Crediamo profondamente - ha dichiarato la dirigente scolastica, Martina Gado - che l’educazione non possa e non debba avere confini. Ogni esperienza di scambio internazionale rappresenta un’opportunità preziosa per i nostri studenti e docenti: un’occasione per crescere, aprirsi al mondo e scoprire nuove prospettive culturali, umane e professionali".

Scuola alberghiera

Alessandra Sozio, direttrice della Scuola alberghiera di Agliano Terme e Asti (Agenzia di formazione professionale delle Colline astigiane), ha avuto l’opportunità di visitare una realtà formativa d'eccellenza dedicata al settore turistico e all'ospitalità a Yantai.

"Durante la visita - ha affermato - ho riscontrato livelli di organizzazione, competenza e attenzione alla formazione altamente qualificati. Questo confronto diretto ha permesso di apprezzare l'elevata professionalità che caratterizza anche il sistema educativo cinese in ambito alberghiero e turistico, confermando quanto questo settore sia strategico a livello globale".

L’esperienza ha gettato le basi per una futura sinergia tra le due agenzie di formazione professionale.

Asti sistema orchestra

Il dialogo tra Asti e la Cina ha coinvolto poi il mondo della musica. Lo scorso marzo, infatti, l’associazione Asti Sistema Orchestra – rappresentata dalla presidente Antonella Pronesti, dalla tutor Eleonora Sassone e dalle allieve Greta Fazzino e Carolina Raimondi – è stata accolta al Conservatorio di Wuhan. Qui la delegazione astigiana ha frequentato lezioni di strumento con i docenti dei corsi superiori, oltre a corsi di lingua cinese, etnomusicologia e orchestra.

Parimenti, lo scorso aprile i musicisti cinesi sono stati ospiti nel salone della Prefettura di Asti per un concerto congiunto con l’Asti Sistema Orchestra. Occasione in cui è stato ufficialmente siglato l’accordo di collaborazione tra il Conservatorio di Wuhan, l’Associazione musicale Asti Sistema Orchestra e il Circolo cameristico piemontese.

Polo universitario astigiano

Va ricordata, in questo ambito, anche la partecipazione di Isabella Caposieno, atleta astigiana originaria di Montafia e laureata in Scienze motorie, corso di laurea dell'Università di Torino attivo al polo universitario astigiano (polo che, quindi, si inserisce nel progetto di scambio tra il territorio astigiano e la Cina).

L'atleta ha infatti partecipato, quest'anno, alla mezza maratona di Wuhan, conquistando il secondo posto assoluto.

Il commento dell'assessore Bologna

"Il successo corale di questa missione internazionale - ha commentato l'assessore comunale all'Istruzione, Loretta Bologna - dimostra l'efficacia del territorio astigiano nel fare rete, grazie alla mobilità studentesca, di fronte alle sfide globali.

Un ringraziamento va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e alla Fondazione CRT. Il loro prezioso e costante sostegno finanziario ha garantito la sostenibilità dell'intera operazione".