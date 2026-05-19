Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 19 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
19 Maggio 2026 22:17:26
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 19 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non è stato centrato il “6” né il “5+1”. Sono stati invece realizzati 4 punti “5” da 48.888,05 euro ciascuno. Il Jackpot continua a crescere e sale a 167.400.000 €.
Bari: 31 – 86 – 56 – 69 – 65
Cagliari: 66 – 23 – 78 – 64 – 48
Firenze: 43 – 30 – 56 – 2 – 12
Genova: 75 – 47 – 20 – 71 – 18
Milano: 37 – 35 – 74 – 85 – 80
Napoli: 75 – 66 – 53 – 89 – 87
Palermo: 89 – 39 – 2 – 81 – 14
Roma: 58 – 42 – 9 – 38 – 8
Torino: 10 – 26 – 15 – 5 – 3
Venezia: 38 – 68 – 69 – 22 – 7
Nazionale: 90 – 21 – 28 – 85 – 64
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: qui.
Combinazione vincente: 49 – 57 – 61 – 73 – 79 – 86
Numero Jolly: 8
Numero SuperStar: 36
Jackpot per la prossima estrazione: 167.400.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 4 da € 48.888,05
Punti 4: 485 da € 410,79
Punti 3: 19.806 da € 30,27
Punti 2: 279.546 da € 6,66
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 11 da € 41.079,00
3 Stella: 102 da € 3.027,00
2 Stella: 1.443 da € 100,00
1 Stella: 10.009 da € 10,00
0 Stella: 25.573 da € 5,00
Numeri vincenti:
10 – 23 – 26 – 30 – 31 – 35 – 37 – 38 – 39 – 42 –
43 – 47 – 56 – 58 – 66 – 68 – 75 – 78 – 86 – 89
Numero Oro: 31
Doppio Oro: 31 – 86
2 – 5 – 9 – 15 – 20 – 22 – 48 – 53 – 64 – 65 –
69 – 71 – 74 – 81 – 85
45 – Rondine
30 – Cacio
17 – Sfortuna
23 – Amo
19 – Risata
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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