Gli appuntamenti del weekend ad Asti

Nel weekend di sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 cosa si potrà fare in provincia di Asti e nel resto della provincia? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti.

Mercatino dell'antiquariato ad Asti: domenica 24 numerose bancarelle in piazza Alfieri di vintage e collezionismo.

OLOS - Siamo Sistema ad Asti: sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 il primo Festival olistico culturale organizzato da Apollo e Daphne al Giardino degli Dei ad Asti. Due giornate di studi, consapevolezze, esperienze, scambi e contatti in un festival culturale dove Olistico assume il suo reale significato, dare forma al tutto, equilibrio e armonia. Due giornate aperte a tutti – adulti, bambini, famiglie, professionisti e curiosi – dedicate a incontri culturali, conferenze, laboratori esperienziali, trattamenti olistici, spettacoli, musica e momenti di condivisione.

WINE STREET tASTIng ad Asti: organizzato dall’associazione culturale CRE[AT]IVE, le serate del 22 e 23 maggio, dalle 19 alle 24, cucina e prodotti d’eccellenza, dallo street food alle antiche ricette, dagli antipasti, ai formaggi ai dolci, proposti da ben 44 locali del centro. Da via Cavour a piazza San Martino, in via Balbo, via Quintino Sella, piazza Roma e via Garetti, piatti proposti da ristoranti, bar, enoteche, circoli e anche negozi che ospiteranno presso di loro aziende con prodotti gastronomici e vinicoli.

Asti comics ad Asti: Seconda edizione per questa il weekend dedicata al mondo del fumetto e dei cartoon con tantissimi ospiti tra cui l'attore e doppiatore Luca Ward. Info e acquisto biglietti qui. Appuntamento in Piazza Cosma Manera sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 19.

Pranzo di beneficenza "Camminiamo insieme" ad Asti: Sabato 23 il pranzo per sostenere le vocazioni sacerdotali organizzato dal Serra Club in collaborazione con Il Gruppo Culturale San Martino di Asti alla Scuola Alberghiera Colline Astigiane. L'appuntamento è per le ore 12.30 con un contributo di € 35, prenotazione obbligatoria.

All'ombra del campanile di Castell'Alfero: venerdì 22 e sabato 23, due serate letterarie in piazza Castello sotto il campanile della parrocchiale con le presentazioni di libri alle 18.00 e alle 21.00 inframmezzate dalla Merenda Sinoira con gli autori accompagnata dai vini della Cantina Sociale di Casorzo.

A spasso nel Medioevo sotto la Torre Civica di Montechiaro d'Asti: il Comitato Palio organizza sabato 23 una giornata di attività per bimbi e ragazzi e le famiglie con attività didattiche dalle ore 10.00 - stand gastronomico dalle 12.00. Ospiti "Il Gioco del Palio di Asti" nella versione a grandezza naturale e il "Contemezzocuore" con accampamento, combattimenti e giochi per rivivere il Medioevo. A seguire aperitivo sotto la torre.

50° Anniversario Fondazione Coro ANA Vallebelbo e Canelli a Canelli: appuntamento sabato 23 maggio 2026 alle ore 20:30 presso la Chiesa Sacro Cuore a Canelli, Via Cassinasco 36, il 50° della Fondazione del Coro ANA Vallebelbo, II° Memorial Maestro Sergio Ivaldi.

Festa della Barbera a Castagnole delle Lanze: da venerdì un programma ricco di degustazioni, buon cibo, musica dal vivo, dj set e artisti di strada dedicato a tutti,giovani e famiglie, per trascorrere un weekend di gioia in clima di serenità e festa in uno dei Borghi più belli d'Italia.

"La storica Fagiolata" di Quarto d'Asti: sabato 23 maggio serata in piazza dalle 19.30 con ricco menù e a seguire pizzica e taranta con Baraonda Meridionale, domenica 24 la Fagiolata di Pentecoste con la distribuzione gratuita dalle ore 12.

106° Festa di Pentecoste e dei "Faseu bon dal Francù" a Refrancore: Venerdì 22 Maggio Alle ore 19:00 si terrà l'inaugurazione del Banco di Beneficenza in via Asti . Alle ore 21:00, presso il Cortile del Comune in via Cavour 10, seguirà l'incontro poetico "Come foglie, come vento, come morbidi pani" sulla vita immaginaria di San Francesco con A. Catalano, Mons. Ravinale e P. Sobrino, con ingresso a offerta libera per le associazioni di volontariato locali . Sabato 23 Maggio Le attività iniziano alle ore 16:00 nel Cortile del Comune con "Bimbi in Festa", caratterizzato da arte, fagioli colorati e la musica del Dream Team . Alle ore 18:00, in Piazza Colonia Refrancorese di Torino, verrà inaugurato il percorso artistico "La Via dell'Amore" in collaborazione con l'IIS "Vittorio Alfieri" e il Liceo Artistico "Benedetto Alfieri" di Asti, seguito da rinfresco e DJ set . La giornata si concluderà alle ore 20:00 con la cena in piazza accompagnata dal concerto show dei B-Side . Domenica 24 Maggio Tutti gli appuntamenti si svolgono in Piazza Colonia Refrancorese di Torino . La mattina prevede alle ore 8:00 la messa in cottura dei "Faseu bon dal Francu" , alle ore 9:00 l'avvicinamento al motocross per bambini con il Team Gierre Factory , alle ore 9:30 l'apertura delle bancarelle del Baule Solidale e dell'Associazione M. Quaglino , alle ore 10:00 l'inaugurazione della mostra fotografica "Invecchiare a colori" e alle ore 11:00 la Santa Messa . Il pomeriggio prosegue alle ore 15:30 con la partita di calcio "Refrancore VS Resto del Mondo" , alle ore 16:00 con la sfilata storica e gli sbandieratori del Rione Santa Caterina di Asti (con la Liberazione del Prigioniero) e alle ore 17:00 con la proclamazione del Re di Refrancore . Gli eventi serali iniziano alle ore 17:30 con la distribuzione gratuita dei fagioli , seguiti alle ore 20:00 dalla cena in piazza , alle ore 21:00 dal concerto di musica dal vivo pop rock disco della Onlyus Band e, infine, alle ore 23:59 dalla pastasciutta aglio, olio e peperoncino con musica .

Camminata Maratona "A spasso per Tigliole" a Tigliole: sono 9 percorsi che variano da 5 a 30km sulle colline di Tigliole per passare una giornata camminando nel verde. Novità di quest'anno il percorso Maratona di 42 km. Al termine dalle 12.30 alle 16.30 il Pranzo del Camminatori a cura della Pro Loco.

Rally Nazionale Il Grappolo a San Damiano d'Asti: 10° edizione per la gara promossa dal San Damiano Rally Club tra le colline astigiane sabato 23 Maggio e domenica 24 maggio con novità e tanti eventi collaterali che coinvolgeranno la cittadina.

"Fera dle Masnà" -1° Memorial Claudio Aquilini a Chiusano d'Asti: domenica 24 maggio dalle 10.30 alle 16.00 Mercatino dei bambini, laboratorio, giochi, magia, truccabimbi, ponye battesimo della sella, esibizione degli sbandiaratori di Montechiaro d'Asti. Dalle 16.30 attività sportive per tutti.

StraMontaldo a Montaldo Scarampi: giunta alla sua quarta edizione, il percorso di circa 6 km ha una parte su sterrato, con partenza alle ore 19.00. Ad ogni iscritto maglietta, acqua, pasta e dolce all'arrivo.