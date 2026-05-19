Festa della Madonna di Viatosto 2026: tradizione bianco-azzurra e presentazione del fantino

In questi giorni il Borgo di Viatosto è impegnato nei preparativi della Festa della Madonna di Viatosto, appuntamento che riunisce l’intero borgo sotto i colori bianco e azzurro.

Sabato 23 maggio appuntamento con una lunga giornata di eventi tra momenti religiosi, attività dedicate ai più piccoli, musica e bandiere, fino alla presentazione ufficiale del fantino che difenderà i colori di Viatosto nel Palio di Asti del prossimo 6 settembre.

Il programma inizierà alle 9.30 sul sagrato di Viatosto con l’investitura dei borghigiani e dei fanciulli del Borgo, seguita dalla Santa Messa. Alle 11 al Parco di Viatosto spazio invece all’esibizione del gruppo Sbandieratori e Musici, seguita dalla scuola di musica, bandiere e giochi di Palio.

Alle 12.30, nella sede del Comitato, si terrà il pranzo comunitario organizzato dal Comitato Borgo Viatosto insieme alla Pro Loco Valmanera. Per partecipare è necessaria la prenotazione contattando Giulia al 331 589 7435 oppure Carlotta al 339 803 8685.

Uno dei momenti più attesi sarà però la Cena del Fantino, in programma alle 19.30 nella sede del Comitato del Borgo. Durante la serata verrà presentato ufficialmente il fantino che correrà il Palio di Asti 2026: sarà Alessandro Cersosimo a correre per Viatosto nel Palio di settembre. L’evento rappresenterà anche l’occasione per accogliere i nuovi borghigiani e presentare il nuovo fazzoletto ufficiale del Borgo, completamente ridisegnato e rinnovato.

Per partecipare alla cena è obbligatoria la prenotazione al numero 331 589 7435.

Nel segno del motto bianco-azzurro: “Ad Majora Semper”.