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Competizione

Studenti astigiani in Abruzzo per la fase nazionale del Trofeo scacchi scuola

Impegnati alunni di Asti e Ferrere dalle primarie alle superiori - Longo, dirigente dell'Istituto comprensivo 1: «Trasferta possibile grazie a volontari e sponsor»

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

19 Maggio 2026 11:55:19

Studenti astigiani in Abruzzo per la fase nazionale del Trofeo scacchi scuola

La presentazione della StraAsti con le tre squadre dell'Istituto comprensivo 1 ammesse ai nazionali, con le autorità e i docenti (Oreste Colella, Rosanna Lamattina e Daniela Destro)

Sono partiti domenica, alla volta di Montesilvano in Abruzzo, gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori astigiane che saranno impegnati fino a giovedì nella fase nazionale del Trofeo scacchi scuola, accompagnati dagli insegnanti e dagli istruttori Federico Venturino e Denis Bouanani. Per le primarie sono presenti la squadra mista della "Ferraris" e la femminile della scuola di Ferrere; per le medie la "Jona", con la squadra femminile e quella maschile. Per le superiori la squadra allieve dell'istituto Monti e la juniores maschile del liceo scientifico Vercelli.

L'aiuto di volontari e sponsor

Le tre formazioni dell'Istituto comprensivo 1, quindi appartenenti alle scuole Ferraris e Jona, indossano, oltre alle magliette della scuola e del torneo (offerte dai genitori), anche quella della StraAsti 2026, in omaggio alla solidarità ricevuta dal Gruppo Albatros, tra gli sponsor che hanno aiutato le famiglie a sostenere economicamente questa trasferta.

«Gli scacchi a scuola - commenta la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 1, Alessandra Longo - sono ormai una tradizione. Giocando a scacchi fin dalle prime classi della primaria gli alunni possono affinare le capacità logiche e previsionali in una dimensione in cui la concentrazione e l’attenzione permettono di mettersi nei panni dell’avversario. Da sttolineare, poi, che la partecipazione al torneo di Montelsilvano è frutto di una “rete educativa allargata” che, oltre alla scuola, chiama in causa anche associazioni di volontariato (Genitorinsieme in primis, quindi insegnanti volontari) e aziende del territorio (Fogliati Gramaglia Impianti srl, Iccom, Roberto Iannuzzi consulente finanziario, Progetto Sicurezza, Business Voices, Valen.D parrucchiera, Pucci Falegnameria, Uni Soluzioni, Albatros e tanti privati). realtà che, interfacciandosi in modo sinergico, sostengono e contribuiscono anche economicamente alla formazione dei cittadini del futuro»

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