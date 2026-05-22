A Montemagno Monferrato torna la sagra "Pane al Pane"

Montemagno Monferrato si prepara a celebrare uno dei simboli più autentici della tradizione locale con la sagra «Pane al Pane», appuntamento dedicato alla «grissia» monferrina D.c. - e non solo - che come ogni anno animerà l'ultimo fine settimana di maggio tra gusto, storia e cultura popolare.

Nel borgo medievale il protagonista assoluto sarà il pane monferrino, la celebre “grissia”, emblema di una tradizione artigianale che affonda le radici nei secoli. La manifestazione, nata nel 2001 con l'obiettivo di recuperare e valorizzare la memoria dei forni storici del paese, rappresenta oggi uno degli eventi più sentiti del territorio ed è stata riconosciuta come "Sagra di qualità" dall'Unpli.

Quel mulino attivo dal 1546

La storia del pane a Montemagno è documentata già dal 1546, quando in località Vallegrana era presente il mulino del paese, rimasto attivo fino ai primi anni Cinquanta del Novecento. Per lungo tempo grissia monferrina, Tirà e torta di pane sono stati il fiore all'occhiello dei cinque forni montemagnesi, diventando parte integrante dell'identità gastronomica locale.

Il programma

La festa prenderà il via venerdì 29 maggio alle 21 in piazza Umberto I con una serata teatrale organizzata dalla Scuola secondaria di Montemagno Monferrato. Sabato 30 maggio, alla Casa sul Portone, spazio invece a «Pane e olio: le emozioni di una volta»”, degustazione sensoriale dedicata all'olio extravergine e ai sapori autentici del territorio, in programma alle 16 e alle 17.30.

In serata, dalle 18.30 in piazza del Castello, apriranno gli stand gastronomici con prodotti tipici locali ed “Elogio del pane monferrino”. Il cuore della manifestazione sarà domenica 31 maggio, quando per tutta la giornata il borgo sarà animato da espositori di hobbistica ed enogastronomia.

In piazza Umberto I tornerà «Pompieropoli», iniziativa dei Vigili del Fuoco dedicata ai bambini che potranno provare a diventare “pompieri” per un giorno, mentre dalle 12 in piazza del Castello apriranno le soste gastronomiche accompagnate da musica dal vivo e dall'“Ostu dal Pan”.

Nel pomeriggio, alla Casa sul Portone, si terrà un incontro dedicato a «Grani antichi e farine a km 0, una filiera biologica locale», con produttori di cereali, mugnai e panificatori che mostreranno il mondo «lento» di produrre il cibo per eccellenza. A completare il programma ci saranno la sfilata storica con sbandieratori e numerose attività per i più piccoli.