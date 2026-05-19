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Castelnuovo Don Bosco

Cresce la famiglia di rondini a Cascina Penasso

E' rimasta una delle poche aziende agricole con la stalla di bovini e ogni anno conta nidi in più

Daniela Peira

Daniela Peira

19 Maggio 2026 11:51:18

Cresce la famiglia di rondini a Cascina Penasso

Le rondini fanno il passaparola? Chissà, ma sicuramente hanno qualche sesto senso che le guida verso una delle ultime stalle tradizionali rimaste attive nel Nord Astigiano. Lì si trovano al sicuro al punto da fare il loro nido in cui tornare la primavera successiva.

Ed è così che la stalla di Cascine Penasso, ai confini fra il comune di Capriglio e la frazione Mondonio San Domenico Savio di Castelnuovo Don Bosco è stata eletta "stalla dell'anno" dalle rondini che, ad ogni primavera, tornano in numero maggiore.

Lo conferma Giancarlo Penasso, che la stalla la conduce insieme alla famiglia: «L'anno scorso ne avevamo individuati 10, quest'anno ne abbiamo contati 14. Per noi è una felicità avere i nidi di rondini sul soffitto in cui vivono i nostri bovini, perché sono un segno di miglioramento delle condizioni ambientali generali. Per anni non le avevamo più viste e pensavamo di averle definitivamente perdute. Poi, 5 anni fa, sono ritornate e ogni anno i nidi aumentano».

Il nido di rondine nella stalla è sempre stata una presenza costante nella storia delle cascine astigiane. La stalla è un posto sicuro, riparato dalla pioggia, caldo, dal quale si può volare avanti e indietro senza problemi e, grazie alla presenza dei bovini, ricco di cibo (le rondini si nutrono principalmente di moscerini).

E, in cambio di cibo e protezione per i loro piccoli, le rondini regalano la gioiosità dei loro versi e dei loro voli dentro e fuori dalla stalla.

«Quando ero piccolo arrivavano più tardi perché gli inverni erano lunghi e freddissimi - ricorda Penasso - e, per lo stesso motivo, ripartivano anche prima. Ora è un po' cambiato il loro calendario ma non la gioia di averle nella nostra stalla».

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