Giorgio Galvagno riceve l'Urdin d'la péra

L'«Urdin d'la péra» è stato assegnato al già sindaco di Asti Giorgio Galvagno.

Il premio, promosso dall'associazione Amis d'la pera, è stato istituito nel 1964, un anno dopo la fondazione degli «Amis», e viene conferito agli astigiani che si sono particolarmente affermati nel campo del lavoro, dell'arte, della cultura o dello sport e che abbiano dato prova di meritare benemerenze sociali.

Il riconoscimento consiste in una targa unita ad una semplice pietra del Tanaro, una «péra», che riprende il nome dell'associazione, legato ad una tradizione secondo la quale un giovanotto che avesse avuto intenzione di corteggiare una ragazza del borgo Torretta avrebbe dovuto sollevare una grossa pietra di Tanaro per dar prova della sua forza.

Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente Massimo Martinengo che l'ha motivato con le numerosissime cariche di prestigio ricoperte nella sua attività: oltre che sindaco, Galvagno è stato deputato dal 2001 al 2006, membro della Commissione centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno (1987-1992), membro dei CdA di BiverBanca e membro e presidente del CdA di Banca di Asti fino al 27 aprile 2026.

Nell'accettare il riconoscimento, Giorgio Galvagno ha detto di aver più volte rifiutato onorificenze di vario genere, ma di aver accettato volentieri quella degli “Amis d'la péra” perché è un'associazione conosciuta da tempo e dalla quale ha sempre ricevuto un'amicizia sincera.