A Cherasco la seconda edizione di "Il nocciolo - Prove in campo"

Si inaugura sabato 23 a Cherarsco la seconda edizione de «Il nocciolo - Prove in campo»: la rassegna presenta oltre 100 espositori, 200 marchi e 180 prove pratiche su 10 ettari di noccioleti. L'evento è organizzato da Agrimpresa e Nocciolo Service, in collaborazione con Confagricoltura Cuneo, e si propone come un momento di confronto operativo tra agricoltori, tecnici e aziende della filiera.

La manifestazione, a ingresso libero e gratuito (con iscrizione consigliata sul sito), prenderà il via alle 10 con i saluti del sindaco di Cherasco, Claudio Bogetti, del presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte, Enrico Allasia, del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dell'assessore regionale all'Agricoltura, Paolo Bongioanni. Seguiranno l'apertura degli stand e l'avvio delle prove dimostrative di macchinari e attrezzature.

Il programma degli incontri tecnici e formativi si svolgerà nell'area convegni dalle 10:30 alle 16:30, coinvolgendo esperti del settore.

Tra gli appuntamenti, alle 10:30 - Nutrizione del nocciolo: Strategie per ottimizzare produzione e qualità con Aniello Luca Pica. alle 11:30 - Tavola rotonda su "La Nocciola Piemonte IGP" e "La Nocciola Piemonte IGP delle Langhe": Organizzata da Confagricoltura Cuneo, Regione Piemonte e PiemonteIS - Eccellenza Piemonte, l'evento approfondirà il valore di questi prodotti e del territorio, con interventi di rappresentanti politici, della ricerca, della promozione e della sicurezza alimentare, e testimonianze di aziende locali, incluso un momento di degustazione.

Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo, ha sottolineato l'importanza dell'innovazione e della sostenibilità (ambientale, economica e sociale) per garantire un futuro al settore, evidenziando come tecnologie come le attrezzature di precisione possano ridurre l'impatto ambientale e migliorare l'efficienza.

Gianluca Griseri, promotore dell'evento e responsabile tecnico di Nocciolo Service, ha evidenziato l'ampia gamma di dimostrazioni, inclusi trattamenti con droni, lancio di insetti utili, prodotti per la difesa delle piante, macchinari per la raccolta e lavorazione, e soluzioni innovative come i macchinari per la raccolta e distribuzione del polline.