Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Evento

Lent'ot al Parco Tanaro: sport e solidarietà per l'Associazione Con Te Odv

Domani al Parco Tanaro la 8 km non competitiva per sostenere l'associazione con sport, musica e festa

Redazione web

Redazione web

30 Maggio 2026 11:50:32

Lent'ot al Parco Tanaro: sport e solidarietà per l'Associazione Con Te Odv

Il Parco Tanaro si prepara a trasformarsi nel palcoscenico di una giornata all'insegna dello sport, della convivialità e, soprattutto, solidarietà. Domani appuntamento con la «Lent'ot», una corsa e camminata di beneficenza non competitiva organizzata dai Chilli Peppers 204, con l'obiettivo di raccogliere fondi integralmente destinati all'Associazione Con Te Odv. Associazione di volontariato che opera nel settore delle cure palliative per offrire dignità, sollievo e supporto ai pazienti e alle loro famiglie in momenti di estrema fragilità.

L'appuntamento è alle 10 al parco. Il percorso si snoda lungo un anello di 8 chilometri immerso nel verde, pensato per essere accessibile a tutti: dalle famiglie con passeggini agli amici a quattro zampe, dai corridori esperti a chi desidera semplicemente godersi una passeggiata all'aria aperta. Ad arricchire l'esperienza podistica saranno le degustazioni di birre artigianali curate da Rolio Beer e Bussolino s.r.l., bibite e acqua per i partecipanti più piccoli. Il ritmo della mattinata sarà scandito dal sottofondo musicale curato da Max di Corner Alessandria e Sonitus Govone. L'evento proseguirà dalle 12:30, all'Irish Pub Jack Madden di corso Felice Cavallotti, con la festa finale ed il sottofondo musicale di Max Curto.

La quota di iscrizione è 30 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini, include la maglietta ufficiale dell'evento, un hot dog e una consumazione al pub. Iscrizioni entro il 28 maggio, inquadrando il QR code sui volantini con Satispay o recandosi direttamente al Jack Madden, e comunicando successivamente i propri dati e la taglia desiderata tramite WhatsApp al numero 339.7842065.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133