Continuano i confronti per il Tavolo Adolescenti di DesTEENazione

Nella sede dello spazio multifunzionale di esperienza DesTEENazione, all'Auditorium via Goltieri 3, si è tenuto il secondo incontro del Tavolo Adolescenti DesTEENazione per proseguire in ottica comunitaria il percorso che sta conducendo alla scrittura collettiva del Patto Educativo Territoriale di Comunità per e con i ragazzi e le ragazze di Asti.

L’intervento si sviluppa parallelamente alla creazione degli spazi multifunzionali di esperienza DesTEENazione sul territorio nazionale, come cornice istituzionale allo sviluppo e creazione di reti sostenibili e durature in supporto allo sviluppo delle sei linee di azione, lungo i tre anni del finanziamento ministeriale e per i successivi sette anni di mantenimento dello stesso, come garantito da impegno dei vari ATS per la partecipazione all’avviso ministeriale.

I settantacinque partecipanti al Tavolo, appartenenti al mondo della scuola, del Cpia 1, della formazione professionale, servizi dell’Asl At, il referente della Polizia Municipale, Servizi Sociali, l'assessora di riferimento DesTEENazione Loretta Bologna, le realtà del Terzo Settore, della cultura e soprattutto una quindicina di ragazze e ragazzi che da qualche mese hanno avviato una partecipazione attiva attraverso alcune azioni di DesTEENazione (educativa di strada, progetti Get Up nelle scuole e attività educative nello spazio) hanno potuto raccontarsi ed ascoltarsi, condividendo riflessioni, speranze e desideri rispetto agli adolescenti.

La tutor nazionale Monica Ruffato ha supportato la conduzione della riflessione collettiva utilizzando la metodologia partecipativa del World Cafè, articolandola in tre domande generative, attraverso undici tavoli di lavoro, a cui i convenuti hanno ruotato, cambiando gruppi di lavoro. Si è arrivati ad una conclusione collettiva, che costituirà la premessa del Patto Educativo territoriale di comunità, e che ha raccolto pensieri, visioni, azioni, impegni e soprattutto condivisione di significati sull’essere invisibili e su come insieme costruire coesione per promuovere il benessere giovanile ed intergenerazionale.

Su questo terreno condiviso i soggetti lavoreranno insieme in preparazione del prossimo incontro del tavolo Adolescenti, verosimilmente nel mese di ottobre. Lo Spazio Multifunzionale di esperienza DesTEENazione è stato inaugurato il 27 febbraio, ed è aperto tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 13 alle 19, il mercoledì mattina dalle 10 alle 13 ed il sabato dalle 10 alle 18.

Per informazioni è possibile visitare la pagina sul sito del Comune di Asti o mandare una mail a desteenazione@comune.asti.it