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Ambiente

700 studenti a lezione di economia circolare, contrasto all’abbandono di rifiuti e corretta raccolta differenziata

Sta per terminare un progetto promosso dall'Asp e dal Comune insieme alle scuole primarie di Asti

Redazione web

Redazione web

18 Maggio 2026 17:48:27

700 studenti a lezione di economia circolare, contrasto all’abbandono di rifiuti e corretta raccolta differenziata

L’incontro formativo con gli alunni della 1°B della scuola primaria Buonarroti

Si sta completando in questi giorni un progetto formativo sui temi dell’educazione ambientale che Asp sta attuando nelle scuole primarie astigiane, in collaborazione con il Comune di Asti. Presentato nei mesi scorsi attraverso la “Bakeka” delle proposte educative comunali, ha coinvolto circa 700 alunni di 34 classi, che hanno potuto approfondire in modo partecipativo, attraverso giochi e laboratori didattici, i temi di economia circolare, contrasto all’abbandono di rifiuti e corretta raccolta differenziata.

Durante gli incontri è stato anche illustrato l’utilizzo della app gratuita Junker che fornisce, con semplicità, le informazioni necessarie a svolgere la corretta raccolta differenziata dei rifiuti. All’incontro formativo della classe 1°B della scuola primaria Buonarroti hanno partecipato l'assessore all'Istruzione Loretta Bologna, l'assessore all'Ambiente Luigi Giacomini, insieme al Presidente di Asp Fabrizio Imerito e all’Amministratore Delegato Massimo Cimino.

«Siamo consapevoli di quanto sia importante educare le nuove generazioni sui temi cruciali della sostenibilità, della corretta gestione dei rifiuti e del rispetto per l'ambiente in cui viviamo – dichiarano i rappresentanti dell’amministrazione comunale e i vertici di Asp - Confidiamo fortemente nel fatto che i più piccoli possano farsi portavoce entusiasti verso genitori, parenti e amici delle nozioni apprese durante questo percorso. Il nostro auspicio è che si inneschi un circolo virtuoso di buone pratiche, dove l'entusiasmo dei giovani diventi lo stimolo per l’intera comunità a vivere in modo più consapevole, responsabile e rispettoso del bene comune».

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