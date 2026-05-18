Dieci milioni di euro per lo sviluppo di 94 Comuni

Tra la Regione Piemonte e i 94 Comuni delle aree omogenee Monferrato Heritage Unesco e Terre di Langa e Monferrato un accordo da poco meno di 10 milioni di euro. Si è tenuto a Castagnole Lanze nella cornice dell’ex Confraternita dei Battuti bianchi del centro storico, appena rinnovata grazie ad importanti lavori di restauro interni ed esterni, l’incontro in cui l’assessore regionale ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale ha sottoscritto, insieme con l’assessore regionale Marco Gabusi, gli accordi di collaborazione con i sindaci dei 94 Comuni per la realizzazione di 98 progetti a cui la Regione erogherà un contributo di 9.820.000 euro. «In questa somma sono anche compresi 500 mila euro derivati dalle premialità, ovvero da un riconoscimento ulteriore della Regione per la realizzazione di progetti sovracomunali candidati da ognuna delle aree piemontesi».

«Gli accordi siglati permetteranno la piena attuazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione - ha dichiarato l’assessore regionale Vignale - Il pregio di questa programmazione è stata la sua semplicità, rapidità e coordinamento tra gli enti locali e tra questi e la Regione. Molti dei progetti finanziati sono opere che le comunità attendevano da anni e proprio per l’ampia gamma di possibilità di interventi ammessi sono riuscite finalmente a realizzare. Infine, questo metodo ha evidenziato la capacità dei Comuni stessi a strutturare strategie di Area sovracomunale che sono state riconosciute e premiate. Un metodo che essendosi rivelato molto efficace sarà replicato per le future programmazioni».

«Con questa firma - ha commentato l’assessore regionale Marco Gabusi - si traducono le strategie regionali in interventi reali. Parliamo di risorse importanti con le quali diamo risposte ai territori e mettiamo in campo strumenti concreti per contrastare lo spopolamento, sostenere lo sviluppo locale e rafforzare la coesione sociale, accompagnando le varie comunità in un percorso di crescita sostenibile e duratura».

L’area omogenea Monferrato Heritage Unesco comprende 51 Comuni: Albugnano, Antignano, Aramengo, Baldichieri d’Asti, Berzano di San Pietro, Buttigliera d’Asti, Camerano Casasco, Cantarana, Capriglio, Castellero, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto D’Asti, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Frinco, Maretto, Monale, Moncucco Torinese, Montafia, Montechiaro d’Asti, Montiglio Monferrato, Moransengo-Tonengo, Passerano Marmorito, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Revigliasco d’Asti, Roatto, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, San Paolo Solbrito, Settime, Soglio, Tigliole, Valfenera, Viale, Villa San Secondo, Villafranca d’Asti, Villanova d’Asti. I progetti finanziati sono 52 per un valore di 5.273.100 euro, 4.547.400 euro sono stati stanziati dalla Regione e i restanti 725.700 euro sono cofinanziati dai Comuni. Premialità: 200.000 euro.