Nel weekend spazio al magico mondo di Asti Comics

Sabato 23 e domenica 24 torna l’Asti Comics 2026. L’appuntamento sarà in piazza Cosma Manera (piazza d’Armi), in un’area di oltre 20mila metri quadrati allestita con tensostruttura coperta, spazi all’aperto, area ristoro e un grande palco dedicato agli eventi. L’orario di apertura al pubblico sarà continuato dalle 10 alle 21.

Due giornate in cui protagonisti saranno i fumetti, il collezionismo, i videogiochi e il mondo cosplay, con costumi curati nei minimi dettagli e personaggi iconici.

Ampio spazio anche al gaming, con aree dedicate ai giochi retrò, da tavolo e di ruolo, tornei e attività interattive oltre agli espositori provenienti da tutta Italia, tra case editrici e realtà del settore. Non mancherà l’area artistica con illustratori e fumettisti, tra cui talenti cresciuti alla Scuola del Fumetto di Asti.

Fitto anche il calendario degli appuntamenti sui palchi. Sabato 23 maggio il main stage ospiterà i meet & greet con Carlo Valli alle 11.30, Marcella Silvestri alle 12, Pietro Ubaldi alle 15, Il Masseo alle 15.45 ed Emanuela Pacotto alle 16.30, prima dello spettacolo “Disneiamo” alle 17.30 e del concerto degli Studio 3 alle 19.30. Parallelamente il palco pop proporrà workshop di danza K-pop, giochi musicali, incontri dedicati alla cultura pop asiatica e la selezione regionale del contest K-POP Dance Fight Fest.

Domenica 24 maggio spazio invece alla Battle Draw tra artisti con Renato Novara alle 12, ai meet & greet con Jacopo Calatroni, Renato Novara e Luca Ward, fino al gran finale con il Cosplay Contest e il live dei Gem Boy. Sul palco pop si alterneranno workshop, quiz sulla cultura giapponese, il concerto delle Ai Yume, random dance e l’Asian Pop Fiesta con Dj Shiru.

Tra gli appuntamenti più attesi torna anche il Cosplay Contest firmato Cosplay And Nerd, in programma domenica 24 maggio. I partecipanti potranno esibirsi sul palco con costumi e performance davanti a una giuria composta da Nadiask, Tomare Lab, Giudy Chan, Sara Lisanti e Nives Sela, mentre a condurre l’evento saranno Fabio Baumiao e Giorgia Vecchini. Le pre-iscrizioni online saranno aperte fino al 20 maggio alle 23, domenica sarà possibile registrarsi in loco dalle 11 alle 14 nell’area Cosplay And Nerd, fino a esaurimento posti. Il contest entrerà nel vivo alle 14.30 con il pre-judging dedicato alla valutazione dei dettagli dei costumi, seguito dalle esibizioni sul palco alle 16.

Tra le novità dell’edizione anche la presenza dei Ghostbusters, con uno stand dedicato agli iconici “acchiappafantasmi”: il pubblico potrà vedere da vicino zaini protonici, trappole per fantasmi e il gigantesco Stay Puft Marshmallow Man gonfiabile, oltre a partecipare a workshop per bambini. Spazio anche alla magia con “Il Paiolo Fiorito”, realtà ispirata al mondo fantasy che presenterà una scuola estiva a tema Hogwarts, con attività dedicate a pozioni, Quidditch, creature magiche e laboratori.

I biglietti sono già disponibili online e direttamente alle casse dell’evento, con diverse formule: Intero 12€, promozione due giornate a 20€; Ridotto: 10€ per bimbi da 6-12 anni, cosplayer e persone disabili con entrata gratuita per un accompagnatore; gratuito per bimbi 0-5 anni; il formato famiglia 27€ con due adulti e un bimbo fino a 12 anni o 33€ due adulti e due bimbi fino a 12 anni.