Nova 2026 ad Asti, il "programma progressista" nasce dalla voce dei cittadini

Sabato scorso, il Circolo Nosenzo di Asti si è trasformato in un interessante laboratorio politico per la tappa locale di Nova 2026. L’evento, promosso dal Movimento 5 Stelle e, a livello locale, da Massimo Cerruti (Team Leader del progetto e consigliere comunale pentastellato), ha visto una numerosa partecipazione di cittadini, associazioni e stakeholder, uniti dall'obiettivo di definire le priorità per il prossimo governo nazionale della coalizione progressista.

Abbandonando la forma del tradizionale convegno, la giornata si è sviluppata attraverso il metodo dell'open space di tavoli aperti, permettendo a ogni partecipante di proporre temi e facilitare momenti di discussione. Come dichiarato dallo stesso Cerruti: «Nova 2026 è stato uno spazio libero, aperto e concreto, un esperimento collettivo in cui il programma dei prossimi anni non viene scritto nei palazzi, ma prende forma dalla voce dei cittadini».

Dall'intenso lavoro dei gruppi tematici sono emerse proposte puntuali per affrontare i «veri problemi di questo tempo»: «La sanità pubblica che deve tornare accessibile, - hanno spiegato gli organizzatori - la scuola che deve essere difesa e rilanciata, il lavoro che deve dare dignità e futuro, soprattutto ai giovani, la lotta all’evasione fiscale, il diritto alla casa, la tutela dei diritti civili, la pace, la riconversione dell’industria bellica, l’ambiente visto non come scarto ma come risorsa. Sono temi enormi, ma non astratti, perché attraversano la vita quotidiana di famiglie, lavoratori, studenti, pensionati, associazioni, imprese e comunità locali».

In particolare, in ambito economico la priorità assoluta è stata assegnata alla lotta all’evasione fiscale per recuperare risorse da destinare ai servizi pubblici, affiancata dalla richiesta di un salario minimo legale adeguato all’inflazione tramite meccanismi simili alla scala mobile. Sul fronte del welfare, è emersa la necessità di tutelare il diritto alla casa attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e di difendere il Reddito di Cittadinanza come strumento essenziale contro la povertà.

Cerruti ha sottolineato con orgoglio il valore del percorso avviato dal progetto: «Credo che la politica debba tornare a fare proprio questo, creare le condizioni perché chi vive i problemi possa contribuire a risolverli. Per questo ogni voce è preziosa». L'obiettivo finale è ora integrare queste istanze in un progetto nazionale: «Se vogliamo cambiare il Paese, - ha concluso il consigliere pentastellato - dobbiamo cominciare da qui, ascoltandoci, assumendoci responsabilità e trasformando la partecipazione in scelte».

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