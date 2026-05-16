Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 16 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 16 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non è stato centrato il “6” né il “5+1”, sono stati invece realizzati 3 punti “5” da 73.018,18 euro ciascuno. Il jackpot continua a crescere a sale a 166.500.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di sabato 16 maggio 2026

Bari: 84 – 57 – 9 – 22 – 60

Cagliari: 52 – 58 – 80 – 57 – 76

Firenze: 50 – 15 – 63 – 58 – 60

Genova: 8 – 30 – 61 – 75 – 55

Milano: 82 – 68 – 29 – 16 – 10

Napoli: 86 – 46 – 15 – 33 – 65

Palermo: 46 – 29 – 73 – 74 – 37

Roma: 30 – 15 – 2 – 87 – 52

Torino: 15 – 62 – 82 – 52 – 67

Venezia: 58 – 85 – 40 – 35 – 48

Nazionale: 16 – 51 – 56 – 71 – 17

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

SuperEnalotto – Estrazione di sabato 16 maggio 2026

Combinazione vincente: 7 – 12 – 60 – 69 – 89 – 90

Numero Jolly: 59

Numero SuperStar: 36

Jackpot per la prossima estrazione: 166.500.000 euro

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 3 da € 73.018,18

Punti 4: 1.205 da € 184,84

Punti 3: 37.923 da € 17,70

Punti 2: 507.079 da € 5,00

Quote SuperStar

5 Stella: nessuno

4 Stella: 1 da € 18.484,00

3 Stella: 130 da € 1.770,00

2 Stella: 2.180 da € 100,00

1 Stella: 12.543 da € 10,00

0 Stella: 25.374 da € 5,00

10eLotto serale – sabato 16 maggio 2026

Numeri vincenti:

8 – 9 – 15 – 29 – 30 – 46 – 50 – 52 – 57 – 58 –

61 – 62 – 63 – 68 – 73 – 80 – 82 – 84 – 85 – 86

Numero Oro: 84

Doppio Oro: 84 – 57

Numeri Extra

2 – 10 – 16 – 22 – 33 – 35 – 37 – 40 – 55 – 60 –

65 – 74 – 75 – 76 – 87

Simbolotto – Estrazione di sabato 16 maggio 2026

18 – Cerino

7 – Vaso

27 – Scala

32 – Disco

12 – Soldato

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.