Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 16 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
16 Maggio 2026 21:45:30
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 16 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non è stato centrato il “6” né il “5+1”, sono stati invece realizzati 3 punti “5” da 73.018,18 euro ciascuno. Il jackpot continua a crescere a sale a 166.500.000 €.
Bari: 84 – 57 – 9 – 22 – 60
Cagliari: 52 – 58 – 80 – 57 – 76
Firenze: 50 – 15 – 63 – 58 – 60
Genova: 8 – 30 – 61 – 75 – 55
Milano: 82 – 68 – 29 – 16 – 10
Napoli: 86 – 46 – 15 – 33 – 65
Palermo: 46 – 29 – 73 – 74 – 37
Roma: 30 – 15 – 2 – 87 – 52
Torino: 15 – 62 – 82 – 52 – 67
Venezia: 58 – 85 – 40 – 35 – 48
Nazionale: 16 – 51 – 56 – 71 – 17
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Combinazione vincente: 7 – 12 – 60 – 69 – 89 – 90
Numero Jolly: 59
Numero SuperStar: 36
Jackpot per la prossima estrazione: 166.500.000 euro
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 3 da € 73.018,18
Punti 4: 1.205 da € 184,84
Punti 3: 37.923 da € 17,70
Punti 2: 507.079 da € 5,00
5 Stella: nessuno
4 Stella: 1 da € 18.484,00
3 Stella: 130 da € 1.770,00
2 Stella: 2.180 da € 100,00
1 Stella: 12.543 da € 10,00
0 Stella: 25.374 da € 5,00
Numeri vincenti:
8 – 9 – 15 – 29 – 30 – 46 – 50 – 52 – 57 – 58 –
61 – 62 – 63 – 68 – 73 – 80 – 82 – 84 – 85 – 86
Numero Oro: 84
Doppio Oro: 84 – 57
2 – 10 – 16 – 22 – 33 – 35 – 37 – 40 – 55 – 60 –
65 – 74 – 75 – 76 – 87
18 – Cerino
7 – Vaso
27 – Scala
32 – Disco
12 – Soldato
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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