Al Borgo Don Bosco la festa continua: un weekend tra musica e tornei

L’entusiasmo al Borgo Don Bosco non si ferma. Dopo la vittoria del Palio 2026 e il recente trionfo degli sbandieratori al Paliotto, il borgo gialloblù si prepara a vivere un nuovo fine settimana di festa, musica e tornei.

Dal 22 al 24 maggio torna infatti “C’era una volta…”, la storica festa del Borgo Don Bosco che animerà la piattaforma del parco Bramante con spettacoli, tornei e concerti. Per tutta la durata dell’evento saranno attivi servizio bar e stand gastronomico.

Il programma prenderà il via venerdì 22 maggio dalle ore 18 con la musica live delle band Spaghetti Flavored Water e Minimale Regrets, pronte ad accendere la prima serata della manifestazione.

Sabato 23 maggio spazio invece a uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del mondo del Palio: dalle ore 12 prenderà il via il X Torneo FISB Musici e Sbandieratori “C’era una volta…”, che porterà al parco Bramante gruppi storici, esibizioni e sfide. In serata, dalle 19.30, nuovo appuntamento musicale con il concerto dei Lost Station.

La manifestazione si concluderà domenica 24 maggio con la seconda giornata del torneo FISB, in programma dalle 9.30, per un ultimo momento di incontro e festa fino alle 18.