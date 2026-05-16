Degrado e scarsa manutenzione delle aree verdi nel quartiere di corso Alba, ennesima interpellanza in Comune

Il consigliere comunale di Ambiente Asti, Mario Malandrone, ha depositato un'interrogazione indirizzata al sindaco e alla giunta per denunciare una situazione di incuria che colpisce la vivibilità di alcune zone cittadine nel quartiere di corso Alba. Il documento mette sotto i riflettori due realtà: il parco di via Terracini e il Parco Fruttuoso, evidenziando da un lato la possibile pericolosità delle strutture ludiche e dall'altro una sorta di immobilismo burocratico che rende inutilizzabili importanti investimenti pubblici.

Il primo caso riguarda il parco di via Terracini, un’area molto importante per la socialità del quartiere in quanto frequentata assiduamente da famiglie e bambini, spesso anche di tenerissima età. Secondo quanto riferito da Malandrone, le segnalazioni dei residenti descrivono un degrado progressivo e inarrestabile che avrebbe compromesso la fruibilità necessaria per un'area giochi. Le foto allegate all'interrogazione mostrano uno scenario desolante: la pavimentazione antitrauma, concepita per proteggere i più piccoli dalle cadute, risulta danneggiata, con mattonelle rimosse o sollevate che creano pericolose fessure dove cresce incontrollata l'erba infestante. Le strutture ludiche e i paracolpi appaiono usurati e privi della manutenzione necessaria, trasformando un luogo di svago in una zona da cui stare alla larga. A peggiorare il quadro, Malandrone ricorda come l'area sia già stata teatro in passato di eventi critici, come il crollo di un grande albero che aveva reso inagibile una porzione significativa del parco.

L'interrogazione estende poi le problematiche allo stato dei campetti sportivi comunali situati nelle vicinanze. Le strutture dedicate a basket, tennis e calcio vengono descritte in «pessimo stato», ma in aggiunta a questa criticità manutentiva, emerge il paradosso del Parco Fruttuoso, dove un’aula all’aperto realizzata con chiare finalità educative e aggregative risulta del tutto inutilizzata. Si tratta di uno spazio che avrebbe dovuto servire le scuole e i cittadini per attività didattiche e sociali, ma che rimane una struttura inerte, priva di progetti di valorizzazione.

Malandrone chiede all'amministrazione Rasero se vi sia una consapevolezza di tali criticità e se siano stati programmati sopralluoghi tecnici immediati per verificare la stabilità dei giochi e della pavimentazione. Il consigliere sollecita l'adozione di interventi straordinari per garantire la sicurezza dei frequentatori e chiede se esista un cronoprogramma certo per il ripristino delle aree degradate. Infine, l'interrogazione punta a fare chiarezza sul destino dell'aula al Parco Fruttuoso, chiedendo quali siano i motivi del mancato utilizzo e se esistano piani concreti per la sua riattivazione e valorizzazione.