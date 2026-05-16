Progetto Erasmus, scambi di esperienze su sostenibilità e inclusione

Settimana di scambi culturali all’istituto Castigliano di Asti e al collegato istituto Andriano di Castelnuovo don Bosco.

Recentemente, infatti, le due scuole hanno aperto le porte a delegazioni di studenti e docenti provenienti da Norvegia, Germania e Finlandia. L’iniziativa si inserisce nel progetto Erasmus +, finanziato grazie all’accreditamento delle due scuole nel settore dell’istruzione scolastica.

Per quanto riguarda gli scambi con Norvegia e Germania, dieci studenti del Castigliano hanno ricambiato nei giorni scorsi l’ospitalità ricevuta all’inizio dell’anno: cinque ragazzi dell’indirizzo informatico hanno infatti ospitato i compagni della scuola Malakoff della città norvegese Moss; cinque studentesse del corso Moda hanno accolto le coetanee tedesche dell’Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg della tedesca Ratingen.

Il focus? Competenze green e sviluppo sostenibile. Il programma, infatti, ha visto i ragazzi impegnati in laboratori di moda etica, trasformando scarti tessili in borse di design e in visite all'azienda Rovero, impegnata nella produzione sostenibile.

Nella sede di Castelnuovo Don Bosco, poi, dopo aver studiato i pannelli solari e discusso sui temi della biodiversità, i giovani hanno messo a dimora alcune piante, lasciando un segno tangibile del loro passaggio.

La settimana è poi terminata con la creazione di prodotti digitali collaborativi e con un tour culturale tra Palazzo Mazzetti, il Museo Lavazza di Torino e i laboratori del museo A come Ambiente di Torino.

LA DELEGAZIONE FINLANDESE

Negli stessi giorni è stata ospite dei due istituti una delegazione finlandese proveniente dalla scuola speciale Spesia di Järvenpää. Sei studenti e tre docenti desiderosi di conoscere tre nostri corsi: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, Meccanico e Moda Made in Italy.

«Una collaborazione, questa nata dopo l’esperienza dello scorso anno, che ha permesso ai docenti di sostegno astigiani di studiare il modello finlandese». In questa occasione, il focus è stato il confronto tra i sistemi scolastici e lo sviluppo delle competenze professionali.

Gli ospiti hanno visitato i laboratori di meccanica e moda, per poi immergersi, all’Andriano, in attività innovative finalizzate alla cooperazione e allo sviluppo dell'attenzione.

Al Castigliano, invece, gli ospiti finlandesi hanno ascoltato le esperienze raccontate dagli studenti di terza, quarta e quinta dell’indirizzo socio-sanitario e partecipato ad un laboratorio creativo con materiali di riciclo.

«Queste esperienze non sono solo viaggi, ma tappe fondamentali per formare cittadini europei consapevoli».