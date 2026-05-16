La Cisal nomina Paola Valpreda commissario responsabile della Federazione Italiana Pensionati Asti e Alba

La Cisal Unione di Asti e Alba, con sede ad Asti in via Fantaguzzi 42, ha recentemente ufficializzato la nomina di Paola Valpreda quale nuovo Commissario responsabile F.I.P. La decisione è stata formalizzata da Michele Schifone, Segretario generale della Cisal Piemonte, che ha individuato in Valpreda la figura idonea a guidare la Federazione Italiana Pensionati sia per l'intera provincia di Asti sia per la città di Alba.

La nuova responsabile assume l'incarico con l'obiettivo primario di assicurare un efficace coordinamento sindacale e organizzativo in conformità con lo Statuto della confederazione. L'ampio mandato conferito a Paola Valpreda prevede una serie di funzioni strategiche che spaziano dalla rappresentanza territoriale presso Enti pubblici e privati alla promozione di iniziative mirate alla tutela e all'assistenza degli iscritti.

Tra i suoi compiti figurano, inoltre, la vigilanza sull'applicazione delle direttive nazionali e la gestione delle relazioni periodiche sull'andamento delle attività locali. La Segreteria regionale ha espresso piena fiducia nelle capacità del neo-commissario, sottolineando come «la sua professionalità e il suo senso di responsabilità saranno fondamentali per rafforzare l’azione del sindacato sul territorio». L'incarico prevede infine una costante collaborazione con gli organi nazionali per rispondere puntualmente alle esigenze dei pensionati della zona.