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Appuntamento

Cena del fantino di Baldichieri con Alessandro Cersosimo

Sabato 23 maggio alle 20.30 a Baldichieri d’Asti la tradizionale cena del fantino tra sapori e tradizione, prenotazione obbligatoria entro il 20 maggio

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

15 Maggio 2026 09:57:49

Cena del fantino di Baldichieri con Alessandro Cersosimo

Facebook: Comitato Palio Baldichieri

Il Comitato Palio di Baldichieri fissa l'appuntamento per sabato 23 maggio, con la tradizionale Cena del Fantino insieme ad Alessandro Cersosimo.

La cena in programma alle 20.30 alla Sala Polivalente di Baldichieri d’Asti, vedrà un menù che prevede un ricco gran buffet di antipasti, risotto salsiccia e Barbera, dolce e bevande incluse, tra acqua, vino, birra, bibite e caffè.

La partecipazione ha un costo di 25 euro ed è richiesta la prenotazione obbligatoria entro il 20 maggio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Giovanna al 320 2164620 oppure Federico al 348 5667730. I biglietti sono disponibili anche presso Eurospar Baldichieri.

La serata è realizzata con il supporto di Artigiana Materassi.

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