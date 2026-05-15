Rosy Bindi ad Asti per presentare il suo saggio sulla sanità pubblica

Il Palazzo della Provincia di Asti ospiterà, giovedì 21 maggio, alle ore 21, un incontro pubblico con Rosy Bindi. L'ex ministro della Sanità presenterà il suo ultimo saggio, intitolato “Una sanità uguale per tutti - Perché la salute è un diritto”. L'evento, organizzato dal Partito Democratico astigiano con ingresso libero, rappresenta un momento di confronto aperto alla cittadinanza sulle sfide che interessano il Servizio sanitario nazionale.

Nel saggio, Bindi analizza l'attuale stato della salute pubblica in Italia, richiamando i principi sanciti dall'articolo 32 della Costituzione. Il testo denuncia i rischi derivanti dalla progressiva privatizzazione del settore e dalle disparità tra le diverse regioni italiane, fattori che minacciano l'accesso universale alle cure. L'ex ministro sostiene con fermezza «che la tutela della salute possa essere garantita solo attraverso un sistema pubblico efficiente, dove la qualità dell'assistenza non sia legata alle possibilità economiche del singolo individuo».

Il saggio, edito da Solferino, nasce da una lunga esperienza politica ai vertici delle istituzioni. Rosy Bindi ha guidato il Ministero della Sanità tra il 1996 e il 2000, periodo in cui è stata la principale promotrice della riforma del 1999. Tale provvedimento, noto come decreto Bindi, ha introdotto cambiamenti strutturali nel welfare italiano, tra cui la riorganizzazione delle aziende ospedaliere e l'introduzione del rapporto di lavoro esclusivo per i medici dipendenti, con l'obiettivo di rafforzare l'equità sociale del sistema.