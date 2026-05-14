Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 14 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 14 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi è stato centrato un “5+1” da 596.800,07 euro, nessun vincitore invece con il “6”. Il jacpot conitnua a cerescere e per la prossima estrazione sale a 164.500.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di giovedì 14 maggio 2026

Bari: 18 – 1 – 37 – 16 – 59

Cagliari: 29 – 67 – 49 – 4 – 10

Firenze: 70 – 33 – 42 – 39 – 8

Genova: 57 – 48 – 87 – 52 – 25

Milano: 86 – 34 – 59 – 53 – 51

Napoli: 34 – 62 – 37 – 61 – 11

Palermo: 50 – 54 – 36 – 4 – 23

Roma: 40 – 46 – 70 – 79 – 37

Torino: 89 – 32 – 55 – 53 – 19

Venezia: 51 – 84 – 85 – 66 – 20

Nazionale: 4 – 10 – 60 – 41 – 13

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

SuperEnalotto – Estrazione di giovedì 14 maggio 2026

Combinazione vincente: 31 – 56 – 72 – 74 – 84 – 85

Numero Jolly: 18

Numero SuperStar: 34

Jackpot per la prossima estrazione: 164.500.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: 1 da € 596.800,07

Punti 5: 10 da € 19.281,24

Punti 4: 493 da € 398,57

Punti 3: 16.060 da € 36,81

Punti 2: 279.780 da € 6,56

Quote SuperStar

5 Stella: nessuno

4 Stella: 2 da € 39.857,00

3 Stella: 80 da € 3.681,00

2 Stella: 1.235 da € 100,00

1 Stella: 9.349 da € 10,00

0 Stella: 22.804 da € 5,00

10eLotto serale – giovedì 14 maggio 2026

Numeri vincenti:

1 – 18 – 29 – 32 – 33 – 34 – 37 – 40 – 46 – 48 –

50 – 51 – 54 – 57 – 62 – 67 – 70 – 84 – 86 – 89

Numero Oro: 18

Doppio Oro: 18 – 1

Numeri Extra

4 – 16 – 36 – 39 – 42 – 49 – 52 – 53 – 55 – 59 –

61 – 66 – 79 – 85 – 87

Simbolotto – Estrazione di giovedì 14 maggio 2026

7 – Vaso

13 – Rana

16 – Naso

35 – Uccello

45 – Rondine

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.