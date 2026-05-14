Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 14 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
14 Maggio 2026 21:56:57
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 14 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi è stato centrato un “5+1” da 596.800,07 euro, nessun vincitore invece con il “6”. Il jacpot conitnua a cerescere e per la prossima estrazione sale a 164.500.000 €.
Bari: 18 – 1 – 37 – 16 – 59
Cagliari: 29 – 67 – 49 – 4 – 10
Firenze: 70 – 33 – 42 – 39 – 8
Genova: 57 – 48 – 87 – 52 – 25
Milano: 86 – 34 – 59 – 53 – 51
Napoli: 34 – 62 – 37 – 61 – 11
Palermo: 50 – 54 – 36 – 4 – 23
Roma: 40 – 46 – 70 – 79 – 37
Torino: 89 – 32 – 55 – 53 – 19
Venezia: 51 – 84 – 85 – 66 – 20
Nazionale: 4 – 10 – 60 – 41 – 13
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Combinazione vincente: 31 – 56 – 72 – 74 – 84 – 85
Numero Jolly: 18
Numero SuperStar: 34
Jackpot per la prossima estrazione: 164.500.000 €
Vincite e quote SuperEnalotto
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: 1 da € 596.800,07
Punti 5: 10 da € 19.281,24
Punti 4: 493 da € 398,57
Punti 3: 16.060 da € 36,81
Punti 2: 279.780 da € 6,56
Quote SuperStar
5 Stella: nessuno
4 Stella: 2 da € 39.857,00
3 Stella: 80 da € 3.681,00
2 Stella: 1.235 da € 100,00
1 Stella: 9.349 da € 10,00
0 Stella: 22.804 da € 5,00
Numeri vincenti:
1 – 18 – 29 – 32 – 33 – 34 – 37 – 40 – 46 – 48 –
50 – 51 – 54 – 57 – 62 – 67 – 70 – 84 – 86 – 89
Numero Oro: 18
Doppio Oro: 18 – 1
Numeri Extra
4 – 16 – 36 – 39 – 42 – 49 – 52 – 53 – 55 – 59 –
61 – 66 – 79 – 85 – 87
7 – Vaso
13 – Rana
16 – Naso
35 – Uccello
45 – Rondine
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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