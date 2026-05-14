Addio a Nicola, figura storica della ristorazione costigliolese

Cordoglio a Costigliole d'Asti per la scomparsa di Nicola Vanacore, figura storica della ristorazione costigliolese accanto alla moglie Maddalena nel ristorante di famiglia e al chiosco del parco del castello. Si è spento all'età di 91 anni e generazioni di costigliolesi lo ricordano commossi in queste ore.

"Oggi perdiamo un amico e un papà per tutti, una persona esemplare, un pezzo del nostro cuore. Era come se avesse due cuori: uno qui, a Costigliole, e l’altro ad Agerola, il suo paese natale, entrambi sempre pieni di affetto per le persone e i luoghi che ha amato. Così come era arrivato a Costigliole tanti anni fa, in silenzio, senza fare rumore, allo stesso modo se n’è andato. Ma questo silenzio non è vuoto: è un silenzio che fa rumore, perché riempie tutto ciò che ha lasciato. È il rumore dei ricordi, delle voci, dei momenti vissuti e di tutto ciò che continuerà a vivere dentro di noi". "Per noi "ragazzi" di qualche anno fa, Nicola è stata una delle persone con cui tutti abbiamo parlato, sempre sorridente e con la battuta pronta nel suo piemontese simpaticissimo. Nicola per noi è il chiosco o la pizza da Madda...: in quegli anni, non era estate se non andavi da Nicola a mangiare un gelato o a giocare a ping pong e se uscivamo bisognava andare al chiosco. Abbiamo sicuramente tantissimi bei ricordi che resteranno per sempre nei nostri cuori". "Caro Nicola, il tuo volto era estate, era chiosco, era simbolo di giornate e serate con i motorini nel parco del castello… nessuno ti dimenticherà mai". Sono alcune delle testimonianze lasciate attraverso i social insieme alle condoglianze alla famiglia.

Lo ricorda anche il sindaco Cavallero: "​Ci sono persone che diventano "paesaggio" nella vita di una comunità, presenze discrete ma fondamentali. Nicola era una di queste. ​Gestire per anni un luogo di ritrovo significa ascoltare, consigliare e veder crescere i ragazzi del paese. Nicola lo ha fatto con una sensibilità fuori dal comune, portando avanti non solo un’attività, ma un servizio per il bene collettivo. Chi ha avuto la fortuna di chiacchierare con lui sa quanto fosse umile e preparato, pronto a parlare di tutto: dai temi più complessi alle cose semplici. Ci lascia un uomo che ha saputo unire professionalità e umanità".

Nicola Vanacore lascia la moglie Maddalena, i figli Caterina con Valter, Antonio con Erika, e Luigi con Mioara, i nipoti Nicolas, Maddalena e Carlo Alberto. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio, venerdì 15 maggio, alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Costigliole, partendo dall'abitazione in via Roma alle 14,15. Il rosario sarà recitato questa sera, giovedì, alle 20,30 nella stessa chiesa parrocchiale