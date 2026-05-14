ICIF e Taiwan, nuove alleanze per portare la cucina italiana nel mondo

Nuovo passo nel percorso di internazionalizzazione per ICIF, l’istituto internazionale di cucina italiana con sede a Costigliole d’Asti, che ha siglato due nuove collaborazioni accademiche con Taiwan nel campo della formazione enogastronomica e della promozione del made in Italy.

Gli accordi sono stati sottoscritti con il New Taipei City Government e con la New Taipei Municipal Tamsui Vocational High School, realtà considerate tra le più autorevoli del panorama educativo taiwanese. Un’intesa che rafforza il legame costruito negli anni tra l’istituto piemontese e l’isola asiatica attraverso scambi culturali, percorsi formativi e progetti dedicati alla cucina e all’enologia italiana.

Determinante, nella nascita di queste nuove partnership, il lavoro portato avanti da Kelly Chu, storica rappresentante ICIF a Taiwan, scomparsa prematuramente dopo aver dedicato anni alla promozione dell’istituto e della cultura gastronomica italiana. Grazie al suo impegno erano già stati siglati dodici accordi internazionali. Oggi il percorso prosegue attraverso l’attività del marito Vincent Day, che segue direttamente le nuove collaborazioni.

Nei giorni scorsi una delegazione composta da 14 rappresentanti taiwanesi tra dirigenti scolastici, docenti e studenti ha visitato Costigliole d’Asti, il Monferrato e le Langhe. Tra loro anche il vice commissario del dipartimento governativo per l’istruzione Liu Ming-Chao e i direttori scolastici Kung Ling-Wen e Pan Tai-Shen.

Gli incontri ufficiali si sono svolti nel castello di Costigliole d’Asti alla presenza del presidente ICIF Piero Sassone, del sindaco Enrico Cavallero, della vicesindaco Laura Bianco e del presidente del Consorzio Barbera d’Asti Filippo Mobrici.

Durante il soggiorno la delegazione ha partecipato a visite nelle aziende e nelle cantine del territorio, tra Monferrato e Langhe, con tappe anche al castello di Grinzane Cavour e alle Cantine Ratti. I momenti conviviali sono stati affidati agli chef ICIF Massimo Camia e Luca Zecchin, protagonisti di pranzi dedicati alla valorizzazione della tradizione gastronomica piemontese.

«L’accoglienza e la formazione internazionale rappresentano un valore fondamentale per il nostro istituto», ha sottolineato il presidente Piero Sassone, evidenziando l’importanza delle sinergie costruite con Taiwan e della qualità dei rapporti instaurati nel tempo.

Nei prossimi mesi ICIF accoglierà i primi studenti provenienti dai nuovi partner taiwanesi, che frequenteranno corsi dedicati alla cucina italiana e all’enologia regionale. A questo primo gruppo seguiranno ulteriori arrivi, confermando il ruolo sempre più internazionale dell’istituto astigiano.

La collaborazione proseguirà anche nel 2027: il presidente Piero Sassone e il sindaco Enrico Cavallero parteciperanno infatti al forum internazionale “New Taipei City 2027 Magic International Youth Project Design”, appuntamento dedicato alle nuove tendenze nel campo del lusso e dello style, ulteriore tassello di un dialogo sempre più stretto tra il Piemonte e Taiwan nel nome della formazione, della cultura e del made in Italy.