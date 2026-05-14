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Il "Cuore di Rocca": anche quest'anno il Comune promuove il "suo" pomodoro De.Co.

Anche quest'anno da parte dell'amministrazione comunale di Rocca d'Arazzo l'iniziativa di promozione del pomodoro locale che nello scorso mese di gennaio ha ottenuto la Denominazione Comunale d'Origine

Marta Martiner Testa

Marta Martiner Testa

14 Maggio 2026 10:45:51

Il "Cuore di Rocca": anche quest'anno il Comune promuove il "suo" pomodoro De.Co.

Il pomodoro "Cuore di Rocca" che gode del riconoscimento De.Co.

Anche quest'anno il Comune di Rocca d'Arazzo propone l'iniziativa di promozione del pomodoro locale “Cuore di Rocca”, che nello scorso gennaio ha ottenuto la Denominazione Comunale d'Origine (De.Co.). «Si tratta di un tipo di “cuore di bue” di dimensioni notevoli e dai pochi semi, ottimo per insalata e salsa - spiega l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Laura Fontana - Il Comune, nel 2025, ha distribuito circa 800 piantine di pomodori “Cuore di Rocca”, una particolare tipologia di pomodoro i cui semi, storicamente coltivati nel nostro paese, sono stati utilizzati per decenni e tramandati finora da pochi coltivatori. I semi raccolti lo scorso anno sono stati seminati con la collaborazione dell’azienda agricola di Katia Raviola, nelle serre situate nel nostro territorio comunale. Purtroppo la bufera di vento delle settimane passate ha danneggiato le serre ed è stato quindi necessario procedere ad una nuova semina. Le piantine, in numero limitato, circa 300, saranno disponibili intorno al 18 maggio».

Per aderire al progetto si può contattare il numero WhatsApp 371/5451346 oppure rivolgersi agli uffici comunali o agli amministratori comunali. Le piantine saranno distribuite in modo proporzionale tra i richiedenti.

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