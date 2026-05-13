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Commemorazione

Una panchina rossa per Zoe: il Camper Club di Nizza trasforma il ricordo in monito

Il Camper Club di Nizza inaugura una panchina rossa in memoria di Zoe Trinchero: gesto di vicinanza e invito alla riflessione sul valore del rispetto umano, con la famiglia e il rapper Thor DC presenti.

Nemanja Babic

13 Maggio 2026 19:46:20

Una panchina rossa per Zoe: il Camper Club di Nizza trasforma il ricordo in monito

La panchina rossa

Il Camper Club di Nizza ha reso omaggio alla memoria di Zoe Trinchero, la 17enne tragicamente uccisa lo scorso febbraio. In una cerimonia ad hoc nel Camper Club, è stata inaugurata una panchina rossa nell'area sosta.

L'iniziativa è nata dalla volontà dei soci del club di lasciare un segno tangibile di vicinanza alla famiglia ma soprattutto di riflessione. «Non volevamo che questo spazio fosse solo un punto di transito», hanno spiegato i rappresentanti. «Sentivamo il dovere di trasformare il ricordo di Zoe in un monito costante. Questa panchina è un invito a fermarsi, non solo fisicamente, ma anche per riflettere collettivamente sul valore del rispetto umano».

«L'abbiamo trovata così per caso, era rotta e abbiamo deciso che sarebbe stata perfetta per onorare il ricordo della ragazza - commenta il presidente Susanna - Così l'abbiamo stuccata, ridandole vita, per ricordare la povera Zoe». La panchina infatti è stata riverniciata con quattro mani di colore rosso, proprio dal vicepresidente Caire.

Presente alla cerimonia anche la famiglia e il rapper Thor DC, che il 22 febbraio ha pubblicato la canzone "Zoe", che a oggi conta più di 43 mila visualizzazioni.

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