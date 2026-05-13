BNI Athena e IC5: un’alleanza educativa che cresce

Prosegue e si rafforza la collaborazione tra il Capitolo BNI Athena – il primo Capitolo al mondo composto esclusivamente da donne imprenditrici e professioniste – e l’Istituto Comprensivo 5 di Asti, nelle Scuole Primarie “Buonarroti” e “Rio Crosio” e nella Scuola Secondaria di primo grado “Martiri”. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse da BNI Foundation e Business Voices, impegnate nel creare ponti tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

Nel corso dell’anno scolastico, le imprenditrici Athena hanno messo a disposizione 100 ore del proprio tempo, realizzando sette progetti costruiti in sinergia con la dirigente scolastica, Emanuela Danese, la collaboratrice della dirigente Stefania Malgari, e i docenti delle classi coinvolte. «Desideriamo ringraziare pubblicamente tutto il corpo docente per la fiducia che ci ha accordato – commenta Barbara Vagliani, titolare della Scuola di Lingue YES e coordinatrice dei progetti – accogliendo le nostre proposte e permettendoci di portare nelle aule le voci di imprenditrici e professioniste. Business Voices significa proprio questo: affiancare la didattica con il punto di vista del mondo del lavoro, mostrando che la collaborazione è il vero valore aggiunto per costruire un futuro migliore».

L’esperienza, ormai consolidata, conferma l’importanza di un dialogo costante tra scuola e territorio, capace di offrire agli studenti stimoli nuovi, competenze trasversali e modelli professionali concreti.

I progetti dell'iniziativa

I sette progetti realizzati quest’anno hanno affrontato temi di grande attualità, con un approccio laboratoriale e fortemente esperienziale. In particolare "Io e il mio Robot", condotto da Chiara Parella, Web Manager e Stefania Cussotto, Social Media Manager, che ha introdotto i bambini al pensiero digitale e al rapporto consapevole con la tecnologia; "Le mie emozioni, il mio mondo”, giunto alla terza edizione, che è stato sviluppato dall’insegnante d’inglese Barbara Vagliani e da Maristella Manfredi, creativa dell’arredo: un percorso dedicato all’educazione emotiva e alla capacità di riconoscere e raccontare ciò che si prova; “Tutti uguali, tutti diversi”, guidato dall’architetto Veronica Ruscalla e da Carla Ferraris, amministratrice di condominio, che ha accompagnato gli alunni in una riflessione sul valore delle differenze e sulla ricchezza della pluralità.

Altri progetti sono stati “Scopro chi sono, costruisco il mio futuro”, che ha portato in classe le testimonianze dirette di alcune professioniste Athena le quali hanno raccontato il proprio percorso formativo e lavorativo: Francesca Maccario (avvocato penalista), Erika La Mattina (ingegnere gestionale e consulente finanziario), Chiara Parella (web manager), Viviana Rizzardi (fisioterapista), Valentina Conversano (geometra) e Claudia Oddone (farmacista). Un’occasione preziosa per mostrare ai ragazzi la varietà delle professioni e l’importanza delle scelte consapevoli.

“Rispetto è voler bene, non possedere" che ha affrontato il tema delle relazioni sane e del rispetto reciproco, con un doppio sguardo: quello giuridico, grazie alle avvocate Silvia Bagnadentro, Simona Gai e Francesca Maccario, e quello emotivo, guidato da Barbara Vagliani e Maristella Manfredi; "Siamo tutti diversi", condotto da Barbara Vagliani e Manuela Bagnasco, che ha promosso la valorizzazione delle differenze e l’inclusione come competenza sociale fondamentale.

Infine c'è stato il progetto “Piccoli custodi del pianeta" che ha coinvolto gli studenti in un percorso dedicato alla sostenibilità: sulle energie rinnovabili sono intervenute Silvia Ravina, consulente energetico, Cinzia Fantoni, titolare Mini brico, e Chiara Parella; sulla cura degli alberi e dell’ecosistema hanno lavorato Maristella Manfredi e Barbara Vagliani. Per la scuola secondaria è stato inoltre proposto un approfondimento sul tema della fast fashion, guidato da Barbara Vagliani.

A chiusura del percorso, la Presidente del Capitolo Athena, Silvia Ravina, ha sottolineato il valore umano e professionale dell’esperienza: «Siamo davvero orgogliose della partecipazione così forte e sentita all’interno dell’IC5. Il rapporto fresco e sincero che si crea con bambini e ragazzi è uno scambio di energie autentico. Le donne Athena sono entusiaste e pienamente disponibili a proseguire questa collaborazione anche nel prossimo anno scolastico».