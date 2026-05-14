Gli appuntamenti del weekend ad Asti

Nel weekend di sabato 17 e domenica 18 maggio 2026 cosa si potrà fare in provincia di Asti e nel resto della provincia? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti.

Golosaria a Grana Monferrato: Sabato 16, alle ore 19 un concerto gratuito del trombettista Felice Reggio "What a Wonderful World", l'apertura Mostra "Una vita per il jazz"in Via delle Scuole 9, Visita guidata al Museo di Arte Sacra e alla Chiesa Parrocchiale, degustazioni.

Domenica 17 maggio alle 8.30 spazio al movimento con la Camminata di Golosaria sull'Anello del Benessere" di 10,9 km.

Fiera di primavera a Villanova: Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 nel Centro storico diVillanova d’Asti(Piazza Supponito, Via Roma, Piazza del Comune) due giorni di festa per la Fiera di Primavera.

Stand gastronomici e cocktail bar a cura della Pro Loco, mercato straordinario, con bancarelle di hobbisti e artigiani, piccoli produttori e musica. ll Luna Park paradiso dei bambini, sarà già attivo il 14 e spegnerà le luci il 19.

Sagra dl'Articiòch a Costigliole d'Asti: Sabato 16 maggio Dalle 18:00 alle 24:00 mercato dl'Artichiòch, prodotti del territorio e hobbistica per le vie del centro Dalle 19:30 "Cena dl'Articiòch" proposta di piatti dedicati al carciofo astigiano in abbinamento ai vini del territorio, a seguire esibizione The Daisy Farm Rock Band.

Domenica 17 maggio Dalle 10:00 alle 19:00 mercato dl'Artichiòch, prodotti del territorio e hobbistica per le vie del centro; sfilata del Complesso Bandistico Costigliolese ed esibizione de "Gli Alfieri" sbandieratori e musici Dalle 12:30 "Pranzo dl'Articioch" proposta di piatti dedicati al carciofo astigiano in abbinamento ai vini del territorio. Dj Set con termine alle ore 15:00.

Divin Mongross a Montegrosso d'Asti: Venerdì 15 e sabato 16 maggio "Divin Mongros", manifestazione all’insegna della degustazione dei vini locali, street food e musica. Nel centro storico diMontegrossoospiti, enoturisti, wine lovers, amanti della buona tavola e della bella musica potranno scoprire il paese, i suoi prodotti tipici e ammirare scorci di paesaggi mozzafiato.

Golosaria a Montemagno: La manifestazione si svolgerà sulla piazza San Martino, di fronte alla chiesa parrocchiale. Gli eventi sono stati curati in stretta collaborazione con l’associazione MAC.



Per l'intero fine settimana, l'arte sarà protagonista con due mostre visitabili il sabato dalle 15 alle 18.30 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30: "Radici della violenza" con le sculture dell’artista Vincenzo Lagalla presso i locali dei “Voltoni della Scalea barocca” e "Diari da un altrove" con le opere di Emanuela Borsa presso la “Casa sul Portone”.

Proseguono poi gli appuntamenti sabato alle ore 16:30 con la Presentazione del libro “Poi... Quando sarai grande” di Fiorenza Audenino.

Domenica 17 maggio invece al Punto Informativo (10-12 / 15-18): spazio dedicato alla storia e alle curiosità del paese dalle 15 alle 17:30 sotto i Voltini della Scale Barocca degustazioni "Pane , olio e non solo".

Golosaria a Montechiaro d'Asti: Appuntamento sabato 16 maggio con la passeggiata alle 10 nel cuore del centro storico. Alle 12 l'appuntamento si sposta in Comune per l'incontro istituzionale con il Sindaco e i Consiglieri, durante il quale verrà illustrato il prezioso Codex Montechiarensis. Alle ore 13 presso il cortile della Pro Loco, pranzo tagliere misto di salumi e formaggi, agnolotti burro e salvia e il tradizionale bunet; in alternativa, sarà possibile pranzare presso i ristoranti locali. Il pomeriggio sarà interamente dedicato alla cultura e all’arte. Presso lo spazio espositivo di via V. Emanuele 8 (ex sede storica del Palio), si potrà visitare la vasta collettiva d’arte contemporanea

Domenica 17 maggio ritrovo alle 10 alla tartufaia didattica per una passeggiata immersi nelle terre del tartufo, con visita alle eccellenze del romanico: la chiesa di S. Nazario e la Pieve di Pisenzana di S. Maria. Non mancherà l'occasione per scoprire nuovamente i cantinotti della Pro Loco. Alle ore 10,15 nel presidio culturale della ex-scuola elementare di via Piesenzana, laboratorio artistico a cura della Bottega del Pittore di Ati per bambini, ragazzi ed adulti e mostra dei martelli d’epoca di Antonio Casarin. Alle ore 13 protagonisti ancora i sapori del territorio presso il cortile della Pro Loco o presso i ristoranti del paese. Il pomeriggio sarà dedicato allo sport tradizionale con il Torneo di Tamburello a muro del Monferrato: alle ore 16, presso lo sferisterio "Beppe Tirone", si terrà la sfida tra Montechiaro e Montemagno. In contemporanea, proseguiranno le mostre d’arte nelle rispettive sedi espositive.

Golosaria a Montiglio Monferrato:

Sabato 16 maggio dalle ore 20:00 serata in compagnia nel Padiglione della Proloco di Montiglio in via Stazione con menù fisso cucinato dalle proloco di Montiglio, e i Circoli di Carboneri Sant'Anna.

La V edizione di "Passaggiando per Montiglio Monferrato"per domenica 17 maggio proporrà tappe gastronomiche e culturali, un itinerario di circa 8 km con numerose tappe enogastronomiche e si terrà domenica con ritrovo alle 8.45 all'ufficio Turistico di Montiglio Monferrato. Dalle ore 10.00 Raduno di Trentacapre e Disnè di Bursarei, menù ispirato alle ricette descritte nei libri di Cinzia Montagna. Saranno inoltre presentate le opere e ci sarà la premiazione Domenica 17 Maggio 2026 del concorso fotografico "I colori di Montiglio Monferrato".

La formaggiata Cellarengo: dal 15 al 17 maggio tre serate all’insegna del gusto e della musica. Ogni giorno aprirà lo stand enogastronomico con una cucina interamente dedicata ai sapori caseari. Venerdì 15 maggio alle 20 apertura dello stand enogastronomico con "Tutto a base di formaggi!" Alle Ore 21:30 DJ set con Christian Express, Tatanka e Ivan Talko.

Sabato 16 maggio dalle 19:30 apertura dello stand enogastronomico con "Ancora formaggi in festa!". A seguire dalle 21:00 DJ set con DJ Robertino e Riki Esse.

Domenica 17 maggio dalle 19:30: apertura dello stand enogastronomico con "Gran finale di formaggi!". A seguire dalle 21 serata danzante con Alex & La Band.

Asparago divino a Vinchio: Sabato 16 maggio dalle 16 tour in ebike tra le Colline UNESCO e alle ore 19 apertura stand gastronomici e intrattenimento musicale.

Festa del ruchè a Castagnole Monferrato: appuntamento nella settecentesca Tenuta La Mercantile di Castagnole Monferrato il consolidato appuntamento che fa incontrare il Ruchè e i suoi produttori a professionisti e appassionati. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato con la collaborazione di Go Wine.

L’ingresso alla Tenuta sarà libero per tutti, con degustazioni a pagamento. Ad accompagnare gli assaggi di Ruchè in uno spazio aperto a tutti ci saranno proposte food con le specialità del territorio a cura delle Pro Loco e di alcuni ristoranti di Castagnole Monferrato da gustare in accompagnamento alla degustazione e musica dal vivo per la serata di sabato.

Orario banchi d’assaggio delle cantine dell’Associazione Produttori del Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG: Sabato 11 alle 14, dalle 14.30 alle 17.30 infine dalle 18 alle 21. Domenica dalle 11 alle 14, dalle 14.30 alle 17.30.

Costo biglietto per degustazioni: 25€ al pubblico, con riduzione del 10% a chi acquista il biglietto online entro venerdì 16 maggio. 20€ per i Soci di Associazione del Settore (Ais, Fisar, Go Wine, Onav)

Mercato europeo ad Asti: Dal 14 al 17 in Piazza Campo del Palio arriva il Mercato Europeo. Presenti 50 stand internazionali e spazio anche per lo street food di qualità con cucine on the road.Si potranno gustare le prelibatezze italiane, europee e del mondo. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali. Dal giovedì dalle 18 alle 24, da venerdì a domenica dalle 10 alle 24 con ingresso gratuito

Golosaria a Piovà Massaia: domenica 17 il Comune di Piovà Massaia propone per l’occasione un interessante programma alla scoperta delle bellezze artistiche e naturali e i sapori del territorio.

Il castello e le antiche residenze dei Marchesi Ricci saranno i protagonisti di un itinerario che tocca il Palazzo dei Marchesi Ricci, già sede dell'ex cinema parrocchiale in Piazza Don Borio 1, dove sarà possibile ammirare il suggestivo Giardino di Illeana e diverse esposizioni, tra cui le mostre "La Scuola della maestra Clarin" e "Monfrà Stories – il territorio attraverso le sue persone".

Il percorso prosegue presso il Palazzo Municipale, un tempo residenza nobiliare, che oggi ospita il Laboratorio Didattico Culturale per il territorio del Monferrato, e include una tappa alla maestosa Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Giorgio.

Festa della Natura al Forteto della Luja di Loazzolo: domenica 17 maggio in occasione dei 100 anni dalla nascita di Gino Veronelli, vi aspetta una giornata ricca di esperienze immersive nell’Alta Langa: passeggiate guidate nell’Oasi, incontri culturali, musica dal vivo, degustazioni, buon cibo e momenti di condivisione nella natura.

Un evento per adulti e bambini, dedicato a chi ama il territorio e i suoi valori autentici. Ingresso libero – attività per tutta la giornata.

In programma: passeggiate “Andar per Erbe e Fiori” con Anna Fila; visite guidate al vigneto bio e all’antica cantina; mostra fotografica “La Piccola Grande Natura in Langa Astigiana” di Elio Cazzuli; concorso fotografico con premiazione dalle 16 alle 17; presentazioni letterarie con ospiti e interviste a cura di Giovanni Scaglione; degustazione guidata dei Vini dell’Oasi per i 100 anni di Luigi Veronelli; country Food by Ristorante Arcano, pilates energy, massaggi, animazione bimbi, musica dal vivo e molto altro.

Golosaria a Frinco: Domenica 17 il parco del Castello di Frinco apre le sue porte alla grande rassegna itinerante nel Monferrato. Ecco alcuni eventi della giornata. Dalle 9 alle 17 stand gastronomici nel parco e mostra di pittura nella Sala Rotonda del castello. Alle 10.30 l'incontro "Gocce del Monferrato: Extravergine di oliva l'oro verde del nostro territorio" e dalle 12.30 Pranzo Pro Loco.

Visite al castello di Monastero Bormida: In occasione di Castelli Aperti, apertura straordinaria del Castello di Monastero Bormida, con visite guidate a cura dei rievocatori storici Custodes Viarum APS. Domenica 17 maggio visite guidate classiche non teatralizzate alle ore 11, 15 e 16.

Visita guidata classica ha una durata di circa un ora e il prezzo per adulti è di 5 €, 3 € per bambini fino a 14 anni e ridotto Abbonamento Musei Piemonte.

Stand sotto i portici del castello con punto informazioni turistiche e vendita prodotti del territorio. Dopo le visite delle ore 11.00 e 17.00, aperitivo con prodotti e vini locali nelle sale storiche o nel chiostro e su prenotazione cestini picnic preparati con prodotti locali da gustare in luoghi panoramici consigliati oppure pranzo-degustazione in agriturismo.

Trekking guidato del Malvasia a Casorzo: domenica 17 un'esperienza unica tra natura e sapori autentici, immersi nel cuore del Monferrato. Il trekking inizia dal pittoresco borgo di Casorzo e sarà un accompagnatore naturalistico abilitato dalla regione Piemonte a guidare il gruppo. Il sentiero Vi porterà fino al celebre Bialbero di Casorzo, una meraviglia della Natura: un ciliegio che cresce sopra un robusto gelso, creando uno spettacolo raro e suggestivo. Una breve sosta per poi proseguire tra vigneti e sentieri panoramici fino a raggiungere nuovamente la Cantina di Casorzo dove si scopriranno i vini tipici del territorio. Il ritrovo alle 9:30, con punto di partenza alla Cantina di Casorzo in Via San Lodovico 1. La durata sarà di circa 4 ore e con una difficoltà di livello facile. Gli animali sono ammessi purchè al guinzaglio e la prenotazione è obbligatoria.

Ogni partecipante avrà anche a disposizione un lunch box, che custodirà le prelibatezze del territorio: focaccia e salumi monferrini DOC, formaggi e cugnà di accompagnamento, insalata di pollo artigianale e dolci della tradizione. Il costo è di 30 euro a persona, comprensivo di guida, assicurazione e lunch box con vini inclusi.

- Fassona day a Vigliano d'Asti: domenica 17 al Centro Sportivo Comunale dalle 9 raduno dei Cavalieri della Valtiglione con benedizione e passeggiata sui "Sentieri delle Balene". Dalle 9,30 apertura "Agrishopping", alle 9.30 inizio voli in mongolfiera "Vola sulla Fassona" con Blue Albatros, dalle 10 al Palafassona convegno e dibattito sul tema: "Il Futuro nel Piatto". Partecipano il Dott. Pasciuta Massimo, il Dott. Salvatore Pisani e il giornalista Davide Banfo. Modera Pierottavio Daniele.

Sagra delle Frittelle a Cessole: domenica 17 in occasione della tradizionale “Sagra delle Frittelle” fin dalle prime ore del mattino distribuzione delle frittelle accompagnate dai vini locali. Il programma prevede anche l’esposizione di lavorazioni artigianali, mostre fotografiche, bancherelle di produttori locali, formaggi robiola Roccaverano dop, vini, nocciole. In più, animazioni con musiche, canti popolari e intrattenimenti per bambini.

Nocciolonga a Castellero: domenica 17 maggio una camminata con pranzo a tappe sul "Sentiero della nocciola". Un percorso di 7 km ad anello che conduce alla scoperta di un vero e proprio "Museo Itinerante" e permette di degustare piatti tipici, vini e naturalmente dolci e pane alle nocciole.

Camminata "La collina degli amaretti" a Mombaruzzo: domenica 17 maggio la sesta edizione della Camminata Colline degli Amaretti, con ritrovo è alle ore 8.00 in Piazza Matteotti presso il Campo Sportivo, partenza alle ore 9. Il costo è di € 18 per adulti, comprensivo di ristoro. La lunghezza del percorso è di circa 13 km.

Festa di Primavera a Canelli: appuntamento domenica 17 maggio con la Festa di Primavera, un evento che celebra la bellezza della città e della natura, unendo tradizione e sostenibilità, con un'attenzione particolare al cibo sano, al benessere con dimostrazioni pratiche e ai prodotti artigianali a km 0.

Le Pro Loco locali delizieranno i visitatori con piatti tipici del nostro territorio, mentre numerosi laboratori creativi offriranno a grandi e piccini la possibilità di esprimere la propria fantasia e manualità.

Giro delle torri a Monastero Bormida: appuntamento domenica 17 con un bellissimo percorso di trekking tra le torri della Langa Astigiana, a Monastero Bormida, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Roccaverano e Vengore. Una 31 km prevalentemente su sterrato tra splendidi panorami e in conclusione...tradizionale Polentone e musica nel castello di Monastero Bormida. Presente la possibilità anche di percorso ridotto con 2 torri di 20km.

Il ritrovo è dalle ore 7.00 alle 8.00 in Piazza Castello.

Mercatino antiquariato a Nizza Monferrato: Mercatino con oltre 350 espositori di oggetti di antiquariato e di collezionismo che si svolge a Nizza ogni terza domenica del mese in piazza Garibaldi dalle 8 alle 18.

Facciamo Fumetto ad Asti: la rassegna di laboratori frutto della collaborazione tra la Biblioteca Astense Giorgio Faletti con la Scuola di Fumetto di Asti e Libraccio.

Appuntamento sabato 16 maggio alle ore 16.30 con il ritorno di Gud per un nuovo workshop. Terry Time e la fabbrica del tempo perduto è un’avventura nell'alienante Inghilterra ottocentesca dove Terry partirà alla ricerca del tempo perduto e finirà per scoprire l'importanza del lavoro, dei diritti e delle leggi base dell'economia.

Gli incontri sono gratuiti ma la prenotazione è obbligatoria al link https://forms.gle/T3fhKHnLzRp5B4A16

Festival nazionale dell'Arpa ad Asti: dal 14 al 17 Maggio presso la Chiesa di San Martino in Asti si svolgerà il 3° Festival Nazionale dell’Arpa e la MasterClass dell’ Arpa della Prof.ssa Susanna Bertuccioli.

L'evento è organizzato al fine di promuovere la conoscenza e la cultura dell'arpa. È aperto a professionisti, studenti e appassionati a livello nazionale. Tutti i concerti saranno ad ingresso libero con offerta volontaria per il restauro dell’organo della Chiesa.