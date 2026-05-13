Asti celebra dieci anni di Business Voices

Appuntamento
13 Maggio 2026 11:34:00
Business Voices è un movimento di restituzione al territorio promosso dai Capitoli di BNI (Business Network International) ed è focalizzato sul supporto alle scuole tramite progetti formativi di diverso tipo. L’iniziativa, coinvolgendo imprenditori locali, mira in sostanza a creare ponti tra il mondo del lavoro e quello scolastico.
Ad Asti Business Voices sta per festeggiare un traguardo significativo e per l’occasione è stato organizzato un evento che si terrà mercoledì 27 maggio alle 17.00 al Palco 19.
«Siamo molto orgogliosi del percorso fatto durante questi primi dieci anni – ha commentato Elena Grassi, coordinatrice Business Voices – e di festeggiare insieme questo importante compleanno».
All’iniziativa interverranno i vari Capitoli astigiani che avranno occasione di presentare i numerosi progetti svolti durante il periodo 2025-2026.
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