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Asti celebra dieci anni di Business Voices

Imprenditori e Capitoli BNI presentano progetti formativi per collegare scuole e mondo del lavoro il 27 maggio al Palco 19 di Asti

Monica Jarre

13 Maggio 2026 11:34:00

Asti celebra dieci di Business Voices ad Asti

Business Voices è un movimento di restituzione al territorio promosso dai Capitoli di BNI (Business Network International) ed è focalizzato sul supporto alle scuole tramite progetti formativi di diverso tipo. L’iniziativa, coinvolgendo imprenditori locali, mira in sostanza a creare ponti tra il mondo del lavoro e quello scolastico.

Ad Asti Business Voices sta per festeggiare un traguardo significativo e per l’occasione è stato organizzato un evento che si terrà mercoledì 27 maggio alle 17.00 al Palco 19.

«Siamo molto orgogliosi del percorso fatto durante questi primi dieci anni – ha commentato Elena Grassi, coordinatrice Business Voices – e di festeggiare insieme questo importante compleanno».

All’iniziativa interverranno i vari Capitoli astigiani che avranno occasione di presentare i numerosi progetti svolti durante il periodo 2025-2026.

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