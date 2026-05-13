Agriparco e murales tra storia, memoria e paesaggio

Quando si recuperano spazi non più utilizzati, ma ricchi di memoria della vita di un paese è sempre segno di cura e rispetto per un territorio e i suoi abitanti. Ed è quanto ha voluto realizzare l'amministrazione comunale di San Martino Alfieri dando nuova vita all'ex bocciofila in centro paese. Anche chi non è di San Martino ricorda le serate estive in cui in quello spazio, all'ingresso del paese, si ritrovavano tanti appassionati per la partita alle bocce e le signore sedute a chiacchierare e prendere il fresco. Da circa tre anni il campo è rimasto malinconicamente vuoto, ma potrà tornare ora a rivivere delle voci di sanmartinesi e non solo. «Il 24 maggio sarà inaugurato l'Agriparco: uno spazio di relax e ritrovo, che valorizza vedute sul paesaggio e piante autoctone, in cui il gioco delle bocce rimarrà in piccola parte come memoria - spiega il sindaco di San Martino Alfieri Andrea Gamba - Un progetto che abbiamo realizzato nell'ambito delle Residenze d'artista dell'associazione Creativamente Roero». Lo scorso anno il progetto ha portato pitture artistiche all'interno e all'esterno della sede dell'ex bocciofila, realizzate dall'artista torinese con origini astigiane Carlo Gloria. L'edificio diventerà sede dell'associazione “Per San Martino”.

Una suggestiva conchiglia sul muro del cimitero ricorda l'antico "mare padano"

Intanto altra recente novità che impreziosisce San Martino è lo splendido murales realizzato sul muro del cimitero lungo la provinciale per San Damiano: «Una conchiglia che ricorda come qui un tempo ci fosse il mare, al quale dobbiamo le nostre splendide colline», sottolinea il sindaco. L'opera, realizzata da Gian Luigi Delpin, è stata realizzata da Comune e Parco paleontologico astigiano nell'ambito del progetto “Colline del mare”. Si arricchisce così di ulteriore bellezza il borgo di San Martino Alfieri: tra la piazza del municipio, il castello, la parrocchiale, l'ex Confraternita, il giardino dei bambini, punti panoramici e naturalistici, la passeggiata in paese regala scorci di paesaggio, storia e memoria assolutamente apprezzabili.