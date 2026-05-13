Rinforzo e rinascita dei portici quattrocenteschi del palazzo comunale di Cocconato

I quattrocenteschi portici del palazzo comunale sono stati interessati da un intervento di rinforzo strutturale e messa in sicurezza del pilastro centrale e di quello terminale verso via Rosignano; le murature in mattoni sono state consolidate mediante inserimento di una serie di tiranti in cavi d’acciaio e iniezioni di resine epossidiche.

Sull’ultimo pilastro è stata anche assicurata la lapide in marmo, che rischiava la caduta; collocata nel 1878, ricorda l’avvocato

Melchiorre Giordano, sindaco, e il notaio Celestino Rosignano, segretario comunale, i quali nel 1802 ottennero dal governo francese il ripristino dopo un secolo del mercato settimanale del bestiame nel giorno di sabato e di due fiere annuali.

Le opere di ripristino dei pilastri sono state eseguite con la supervisione della Sovrintendenza, i cui tecnici hanno effettuato più sopralluoghi, al fine di individuare la soluzione ottimale per il delicato intervento strutturale.

Il Palazzo Comunale, costruito nel XV secolo probabilmente come propaggine meridionale del castello dei conti Radicati, rappresenta uno dei rari esempi in Piemonte di edifici civili in stile gotico e risente dell’influenza dei broletti lombardi.

L’edificio, a forma irregolare, è basato su portici ad arco a sesto acuto e coperto da volte a crociera intervallate da archi traversi, che seguono l’andamento della via sottostante e sotto i quali si trovano piccole botteghe artigianali e l’ingresso del grande salone comunale, costruito nel 1884. La facciata su via Roma presenta finestroni quattrocenteschi ad arco con formelle in cotto decorato in stile gotico flamboyant.

Nel primo Novecento gli apparati decorativi giacevano dimenticati sotto uno spesso strato d’intonaco che, degradandosi, li andava rivelando: il restauro fu seguito, negli ultimi anni di attività, da Alfredo d’Andrade, soprintendente dell’Ufficio regionale per la Conservazione dei Monumenti del Piemonte e della Liguria, e diretto da Cesare Bertea.