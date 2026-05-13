A Palazzo Mandela in funzione il nuovo totem digitale per fornire informazioni agli utenti

Un nuovo passo verso una maggiore informatizzazione dei servizi comunali è stato fatto a Palazzo Mandela, in piazza Catena, con l'installazione di un totem informativo 2.0 a disposizione degli utenti. Realizzato dai servizi informatici del Comune di Asti, il totem non ha comportato alcuna spesa per le casse comunali perché frutto di un ribasso d’asta relativo all’appalto sulle fotocopiatrici.

«Il totem – ha dichiarato l’assessore Giovanni Boccia – è collegato direttamente alla pagina web del sito del nostro Ente ed è facilmente consultabile. Ogni giorno numerosi cittadini si recano negli uffici comunali presenti nel palazzo, e questo nuovo strumento contribuirà a facilitare la diffusione, la conoscenza e l’uso dei servizi online. Si tratta di un progetto che va nella direzione di una Pubblica Amministrazione sempre più vicina ai cittadini, rappresentando una risposta concreta al bisogno di orientamento e informazione sui servizi comunali, integrando tecnologia, multimedialità e funzioni digitali in un unico strumento. Il mio plauso, non di circostanza, è rivolto pubblicamente al Dirigente Riccardo Saracco, al funzionario Mauro Quadro e a tutti gli altri collaboratori del settore informatico».

Il totem è consultabile gratuitamente in qualsiasi momento in cui gli uffici comunali risultino aperti.