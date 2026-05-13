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Politica

Dopo le dimissioni di Rasero, il 21 giugno la Provincia di Asti avrà il suo nuovo presidente

Saranno chiamati al voto i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei 117 Comuni del nostro territorio

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

13 Maggio 2026 09:09:46

Il 21 giugno la Provincia di Asti avrà il suo nuovo presidente dopo le dimissioni di Rasero

Un momento della riunione presieduta da Simone Nosenzo per predisporre i comizi elettorali e le operazioni di voto

La data è stata ufficializzata martedì: domenica 21 giugno, dalle 8 alle 20, si svolgeranno le elezioni provinciali per eleggere il nuovo presidente che prenderà il posto del dimissionario Maurizio Rasero. Con decreto del presidente facente funzioni, Simone Nosenzo, sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni di secondo grado che prevedono la chiamata al voto solo dei sindaci e dei consiglieri comunali in carica nei 117 Comuni astigiani.

Intanto si è svolta l’assemblea dei sindaci, convocati nel salone consiliare, per predisporre i comizi elettorali e le operazioni di voto. «Una riunione svolta in un clima di collaborazione e convergenza fra gli amministratori intervenuti che ha portato a convocare le elezioni il prima possibile per dare la necessaria stabilità all’ente» commenta Nosenzo.

L'eletto, che sarà uno dei sindaci astigiani, conserverà il ruolo per quattro anni. Le candidature dovranno essere presentate all’ufficio elettorale provinciale, in piazza Alfieri 33, domenica 31 maggio, dalle 8 alle 20, oppure lunedì 1° giugno, dalle 8 alle 12.

Le operazioni di voto si svolgeranno in un’unica giornata nel seggio della Provincia e nelle sezioni distaccate allestite nei Comuni di Castelnuovo Don Bosco e Nizza. Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura delle votazioni; a seguire si procederà alla proclamazione del presidente eletto.

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