Hantavirus, il Piemonte attiva il protocollo di monitoraggio dopo il focolaio sulla nave MV Hondius

La Direzione Sanità della Regione Piemonte ha avviato una capillare attività di prevenzione e informazione in seguito al focolaio di hantavirus di tipo Andes verificatosi a bordo della nave da crociera MV Hondius. Nonostante le autorità regionali abbiano precisato che al momento non sussiste alcuno stato di allarme, l’attenzione resta massima per garantire un monitoraggio efficace sul territorio.

La Regione ha inviato una circolare del Ministero della Salute a tutti i vertici delle Aziende sanitarie locali, ai direttori dei distretti socio-sanitari, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Nella circolare viene specificata la definizione di caso (sospetto, probabile, confermato, non caso, etc.), la gestione operativa dei casi e dei contatti, la strategia di testing che fa parte la segnalazione di eventuali casi e la protezione dal contagio degli operatori sanitari e dei pazienti, in linea con i protocolli e il sistema di epidemiologia sperimentato e consolidato negli anni del Covid.

Per rispondere tempestivamente a eventuali necessità diagnostiche, la Regione ha già individuato i laboratori di riferimento per l'esecuzione dei test hantavirus. Le strutture designate sono il laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino e il laboratorio universitario di microbiologia e virologia della Città della Salute, sempre a Torino.

Clicca qui per leggere la circolare del Ministero della Salute sul focolaio di hantavirus.