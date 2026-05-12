Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 12 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
12 Maggio 2026 21:56:10
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 12 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non è stato centrato il “6” né il “5+1”, sono stati invece realizzati 6 punti “5” da 32.488,67 euro ciascuno. Il jackpot continua a crescere e sale a 163.900.000 €.
Bari: 63 – 50 – 72 – 81 – 69
Cagliari: 80 – 20 – 78 – 61 – 36
Firenze: 65 – 13 – 82 – 87 – 26
Genova: 23 – 48 – 30 – 68 – 75
Milano: 36 – 90 – 14 – 85 – 48
Napoli: 32 – 42 – 13 – 54 – 44
Palermo: 5 – 17 – 45 – 72 – 36
Roma: 86 – 42 – 7 – 72 – 61
Torino: 61 – 79 – 21 – 42 – 36
Venezia: 41 – 33 – 36 – 23 – 70
Nazionale: 4 – 32 – 21 – 31 – 11
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Combinazione vincente: 2 – 28 – 31 – 57 – 58 – 59
Numero Jolly: 5
Numero SuperStar: 2
Jackpot per la prossima estrazione: 163.900.000 €
Vincite e quote SuperEnalotto
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 6 da € 32.488,67
Punti 4: 549 da € 361,78
Punti 3: 20.513 da € 29,14
Punti 2: 325.076 da € 5,71
Quote SuperStar
5 Stella: 2 da € 406.108,38
4 Stella: 6 da € 36.178,00
3 Stella: 149 da € 2.914,00
2 Stella: 1.777 da € 100,00
1 Stella: 12.907 da € 10,00
0 Stella: 25.114 da € 5,00
Numeri vincenti:
5 – 13 – 17 – 20 – 23 – 32 – 33 – 36 – 41 – 42 –
48 – 50 – 61 – 63 – 65 – 72 – 79 – 80 – 86 – 90
Numero Oro: 63
Doppio Oro: 63 – 50
Numeri Extra
7 – 14 – 21 – 26 – 30 – 45 – 54 – 68 – 69 – 75 –
78 – 81 – 82 – 85 – 87
10 – Fagioli
24 – Pizza
25 – Natale
5 – Mano
42 – Caffè
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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