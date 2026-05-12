Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 12 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 12 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non è stato centrato il “6” né il “5+1”, sono stati invece realizzati 6 punti “5” da 32.488,67 euro ciascuno. Il jackpot continua a crescere e sale a 163.900.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di martedì 12 maggio 2026

Bari: 63 – 50 – 72 – 81 – 69

Cagliari: 80 – 20 – 78 – 61 – 36

Firenze: 65 – 13 – 82 – 87 – 26

Genova: 23 – 48 – 30 – 68 – 75

Milano: 36 – 90 – 14 – 85 – 48

Napoli: 32 – 42 – 13 – 54 – 44

Palermo: 5 – 17 – 45 – 72 – 36

Roma: 86 – 42 – 7 – 72 – 61

Torino: 61 – 79 – 21 – 42 – 36

Venezia: 41 – 33 – 36 – 23 – 70

Nazionale: 4 – 32 – 21 – 31 – 11

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

SuperEnalotto – Estrazione di martedì 12 maggio 2026

Combinazione vincente: 2 – 28 – 31 – 57 – 58 – 59

Numero Jolly: 5

Numero SuperStar: 2

Jackpot per la prossima estrazione: 163.900.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 6 da € 32.488,67

Punti 4: 549 da € 361,78

Punti 3: 20.513 da € 29,14

Punti 2: 325.076 da € 5,71

Quote SuperStar

5 Stella: 2 da € 406.108,38

4 Stella: 6 da € 36.178,00

3 Stella: 149 da € 2.914,00

2 Stella: 1.777 da € 100,00

1 Stella: 12.907 da € 10,00

0 Stella: 25.114 da € 5,00

10eLotto serale – martedì 12 maggio 2026

Numeri vincenti:

5 – 13 – 17 – 20 – 23 – 32 – 33 – 36 – 41 – 42 –

48 – 50 – 61 – 63 – 65 – 72 – 79 – 80 – 86 – 90

Numero Oro: 63

Doppio Oro: 63 – 50

Numeri Extra

7 – 14 – 21 – 26 – 30 – 45 – 54 – 68 – 69 – 75 –

78 – 81 – 82 – 85 – 87

Simbolotto – Estrazione di martedì 12 maggio 2026

10 – Fagioli

24 – Pizza

25 – Natale

5 – Mano

42 – Caffè

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.