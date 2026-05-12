“Le Oasi della Salute”: domenica ad Asti screening gratuiti, sport e attività per famiglie

Una giornata dedicata alla prevenzione, al benessere e ai corretti stili di vita. Domenica 17 maggio il Polo Universitario Astiss ospiterà “Le Oasi della Salute”, iniziativa promossa contemporaneamente in 15 città piemontesi con il supporto della Regione e il coinvolgimento delle aziende sanitarie locali.

L’appuntamento è in piazzale De Andrè dalle 9.30 alle 17 con numerose attività gratuite rivolte a cittadini, famiglie e bambini.

Cuore dell’iniziativa sarà la prevenzione cardiovascolare. Medici cardiologi e infermieri dell’Asl AT effettueranno gratuitamente valutazioni cardiovascolari con elettrocardiogramma e offriranno consigli sui corretti stili di vita. Le visite saranno accessibili senza prenotazione fino a esaurimento posti.

Spazio anche alla prevenzione del diabete, con controlli della glicemia, rilevazione dei parametri vitali e la presenza di uno specialista endocrinologo. Nell’“Oasi della nutrizione” dietologi e dietisti forniranno indicazioni pratiche sull’alimentazione e sul benessere quotidiano.

L’équipe di Promozione della Salute dell’Asl proporrà inoltre lo screening gratuito per l’epatite C attraverso il test HCV e la possibilità di prenotare appuntamenti del programma Prevenzione Serena.

Non mancheranno attività dedicate ai più piccoli. Nell’“Oasi Pharma Teen” saranno organizzati laboratori di galenica e quiz per bambini e ragazzi, guidati da tecnici di laboratorio biomedico e farmacisti ospedalieri e territoriali.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla formazione salvavita: gli infermieri dell’emergenza proporranno simulazioni di rianimazione cardiopolmonare aperte alla popolazione, con l’obiettivo di diffondere competenze utili in caso di arresto cardiaco.

Molto ampia anche l’offerta sportiva. Durante tutta la giornata sarà possibile partecipare alle attività dei Gruppi di Cammino guidati dai walking leader formati dall’Asl AT.

In programma inoltre otto sessioni gratuite di Attività Fisica Adattata, con esercizi di riattivazione motoria guidati da fisioterapisti dell’Asl e istruttori laureati in Scienze Motorie. Ogni lezione durerà 30 minuti e avrà posti limitati.

Per i bambini tra i 5 e gli 11 anni sono previste sei sessioni gratuite di attività ludico-motoria, sempre curate da istruttori specializzati.

Per informazioni e prenotazioni relative alle attività sportive è possibile consultare Le Oasi della Salute.