Nizza è Barbera 2026 chiude l’edizione dei record

Quattro giorni di vino, musica e territorio che hanno trasformato Nizza Monferrato. Si è chiusa con numeri da record l’edizione 2026 di “Nizza è Barbera”, la manifestazione dedicata al Nizza DOCG e alla Barbera d'Asti.

Secondo gli organizzatori è stata l’edizione più partecipata di sempre, con il maggior numero di degustazioni e bicchieri venduti nella storia dell’evento. Un risultato reso ancora più significativo dalla pioggia che, soprattutto nel pomeriggio di domenica, non è riuscita a fermare l’afflusso di visitatori né l’entusiasmo che ha animato il centro storico per tutto il weekend.

Cuore pulsante dell’evento è stato ancora una volta il Barbera Forum, spazio dedicato all’incontro diretto tra produttori e pubblico. Oltre 70 aziende hanno presentato più di 400 etichette in degustazione, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino le diverse interpretazioni del Nizza e della Barbera d’Asti.

Grande partecipazione anche per “Nizza, Barbera & Music”, il format che ha portato concerti e DJ set nelle piazze cittadine, unendo il mondo del vino a quello della musica e della socialità.

«Questa edizione lascia una sensazione molto forte: Nizza è Barbera continua a crescere perché riesce a far sentire le persone parte di qualcosa – ha commentato il sindaco Simone Nosenzo –. Abbiamo visto piazze vive, tanti giovani, visitatori arrivati da diverse regioni e dall’estero. È il segnale di una manifestazione che continua a crescere perché riesce a interpretare il presente senza perdere autenticità».

Sulla stessa linea anche il presidente dell’Enoteca Regionale del Nizza Mauro Damerio, che ha sottolineato il valore dell’esperienza condivisa: «Il vino diventa ancora più coinvolgente quando viene vissuto in un contesto di relazione, emozione e condivisione. “Nizza, Barbera & Music” nasce proprio da questa intuizione».

L’evento è stato organizzato dalla Enoteca Regionale del Nizza e dalla Città di Nizza Monferrato, con il sostegno di numerosi enti e realtà del territorio.