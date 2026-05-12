La solidarietà alla Coop riempie 62 scatoloni: l'altruismo di "Dona la Spesa"

Si è conclusa con un bilancio positivo l’iniziativa di solidarietà “Dona la Spesa”, svoltasi sabato scorso nel punto vendita Nova Coop di via Monti, ad Asti. Grazie alla generosità di soci e clienti, sono stati raccolti complessivamente 62 scatoloni carichi di derrate alimentari e prodotti per l’igiene personale.

Il successo dell'operazione è stato reso possibile dal contributo fondamentale dei volontari appartenenti a tre importanti realtà del territorio: Il Dono del volo, i Lions club storici Artisti e Presepisti di Asti e l’associazione VAO (Volontari Accoglienza Ospedaliera). I volontari hanno presidiato il negozio per l’intera giornata, fornendo indicazioni sui beni di prima necessità più urgenti, come pasta, riso, olio, legumi e scatolame, oltre a prodotti specifici per l'infanzia e la cura della persona.

Tutto il materiale raccolto sarà ora devoluto alla mensa comunale di corso Genova, una struttura che opera quotidianamente per offrire un sostegno diretto a chi vive in situazione di fragilità economica. L'evento di Asti si inserisce in una mobilitazione su larga scala che ha coinvolto contemporaneamente 67 negozi della rete Nova Coop e oltre 500 volontari.

In un contesto regionale dove la povertà relativa segna indici purtroppo elevati, la risposta della comunità astigiana ha confermato ancora una volta come un gesto semplice, trasformato in azione collettiva, possa fare la differenza per il territorio.