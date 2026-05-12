A Canelli arriva la prima Milonga Lunfarda

I nuovi spazi dell’Universal Dance, inaugurati qualche mese fa in Viale Italia, sono pronti ad accogliere la prima Milonga Lunfarda canellese.

Il corso di tango argentino ospitato dalla struttura ha riscosso grande successo tra gli appassionati e curiosi della Valle Belbo; ora i maestri Josè Pavese e Fabiana Talento hanno deciso di proporre alla comunità locale qualcosa di più intenso, di più immersivo nell’atmosfera tanguera, una Milonga Lunfarda, un evento di tango argentino che integra la cultura e il linguaggio del “lunfardo” (il gergo popolare di Buenos Aires influenzato dall'italiano) con l'atmosfera conviviale e di studio del ballo.

Sabato 16 maggio, dalle ore 19, ci sarà uno stage con Jorge Firpo noto come “El maestro de los Maestros”, promotore del tango intenso e sociale, seguito da un momento conviviale e, alle 20.45, da una milonga aperta a tutti.

Info e prenotazioni: 347.6019201