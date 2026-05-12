Questa sera Asti celebra l'eredità umana e spirituale di Padre Pino Puglisi

Questa sera, martedì 12 maggio, alle ore 20.45, la Collegiata di San Secondo ospiterà “Semi di Giustizia”, un incontro speciale per ricordare la figura e l'opera di Padre Pino Puglisi, il parroco di Brancaccio (PA) ucciso dalla mafia nel 1993. L'evento è promosso da Libera Asti in collaborazione con la Diocesi, la Pastorale Giovanile e Universitaria, l'Azione Cattolica e gli scout Agesci.

L'appuntamento intende raccontare "3P" non solo come martire, ma come educatore sociale che lavorò instancabilmente per sottrarre i ragazzi alla malavita, offrendo loro una prospettiva di vita onesta. La serata sarà divisa in una parte narrativa, arricchita da foto e video di Libera Palermo, e una dedicata alle testimonianze dirette. Interverranno il professor Gregorio Porcaro, ex viceparroco di Puglisi, e Pino Martinez, collaboratore storico dell'opera di riscatto del quartiere palermitano.

Un legame profondo con il territorio astigiano è rappresentato da don Giancarlo D'Ugo, oggi parroco a San Damiano ma un tempo chierichetto di Padre Puglisi. Durante il momento religioso guidato dal Vescovo Marco Prastaro, don Giancarlo mostrerà per la prima volta ai fedeli astigiani una reliquia del Beato. Come sottolineato dal Vescovo, la forza di Puglisi risiedeva nella capacità di farsi carico dei problemi del territorio, offrendo ai giovani un percorso positivo alternativo al male.

Il coordinamento di Libera sottolinea l'importanza di questo incontro come esempio di una «Chiesa capace di avere il coraggio della denuncia», sulla scia dell'opera di don Luigi Ciotti e dei moniti di Papa Francesco contro la corruzione e la mentalità mafiosa. L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza, credenti e laici.