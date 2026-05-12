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Diocesi

Mese mariano, domani il pellegrinaggio al santuario della Beata Vergine del Portone

Partenza a piedi dalle parrochie cittadine, con preghiera conclusiva guidata dal vescovo Marco Prastaro - Rosario multietnico con il gruppo parrocchiale del Sacro Cuore

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

12 Maggio 2026 12:31:52

Mese mariano, domani il pellegrinaggio al santuario della Beata Vergine del Portone

Il vescovo Marco Prastaro guiderà la preghiera conclusiva

In occasione del mese mariano, domani (mercoledì) si terrà il pellegrinaggio delle comunità parrocchiali cittadine al Santuario della Beata Vergine del Portone, organizzato dalla Vicaria urbana della Diocesi in collaborazione con la pastorale Migrantes.

Ogni gruppo partirà dalla propria parrocchia a piedi verso il santuario: all'arrivo, previsto intorno alle 21.45, si terrà un momento di preghiera conclusivo con il vescovo Marco Prastaro.

Tra le curiosità, si segnala che dalla parrocchia del Sacro Cuore partirà il pellegrinaggio multietnico che reciterà il rosario in più lingue fino all’arrivo al santuario. In questo caso il ritrovo è fissato alle 20.30 di fronte alla chiesa parrocchiale.

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