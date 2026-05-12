Una passeggiata tra i monumenti del centro storico di Asti

Si avvia alla conclusione domenica, la prima parte delle attività 2026 della Società di Studi Astesi con un nuovo appuntamento. Dopo il crescente successo registrato nelle ultime edizioni – con circa 200 partecipanti alla passeggiata tra torri e caseforti dello scorso anno – questa volta il percorso sarà dedicato ai monumenti cittadini con l’iniziativa dal titolo “La storia scolpita - Andar per monumenti”.

L’appuntamento è fissato per le ore 16.30 in piazza Cairoli, sul lato verso l’ex Michelerio. A guidare la passeggiata sarà Pippo Sacco, presidente della Società di Studi Astesi, che accompagnerà i partecipanti in un itinerario attraverso 27 monumenti presenti in città, raccontandone curiosità, significati storici e memoria collettiva.

Tra le tappe previste ci saranno monumenti ai paracadutisti al parco del Lungo Tanaro, quello dedicato al Fante davanti allo stadio comunale, il monumento ai Caduti di piazza primo Maggio, il monumento dell'Asti Spumante in piazza Marconi, quello dell'Acquedotto in piazza Medici e infine il monumento del Palio di San Rocco.

L'inaugurazione del monumento al re Umberto I, è stato il primo fatto in Italia un anno dopo il suo assassinio

Il percorso partirà da Piazza Cairoli, chiamata dagli astigiani “piazza del cavallo” e attraverserà alcuni dei luoghi simbolo del centro cittadino, con soste in piazza Roma, piazza Medici, piazza San Secondo, piazza Libertà e piazza Alfieri, per concludersi ai giardini di viale Vittoria.

La partecipazione è libera e gratuita, senza necessità di iscrizione o prenotazione. A tutti i presenti verrà inoltre consegnata in omaggio una pubblicazione dedicata ai monumenti astigiani.

Un appuntamento non solo per gli appassionati di storia locale, ma anche per chi desidera riscoprire Asti attraverso la sua memoria urbana.