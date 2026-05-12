Asti d’Appello junior, domani la scelta dell’autore vincitore

Si terrà domani (mercoledì), alle 10 al Teatro Alfieri, la giornata conclusiva del Premio d’Appello junior, iniziativa che da anni promuove la lettura tra i più giovani, coinvolgendo le scuole elementari e medie del territorio.

Nato nel 2011 su iniziativa della Biblioteca Astense, si propone di dare voce alle preferenze dei ragazzi in merito ai libri loro rivolti, ispirandosi al “Premio Asti d'Appello" dedicato agli adulti (organizzato dall’omonima associazione, ha lo scopo di concedere una seconda chance ai romanzi che abbiano sfiorato l’oro ai maggiori premi letterari nazionali).

Gli alunni partecipanti

A partecipare quest'anno tredici classi tra Asti e provincia, oltre al gruppo dei Fantalettori, gruppo di lettura nato alla Biblioteca Astense.

Anche per questa edizione, il progetto ha accompagnato i bambini in un percorso di scoperta e approfondimento attraverso la lettura condivisa di tre opere selezionate: “Ottobre, ottobre” di Katya Balen, “L'ultimo bisonte” di Annalisa Camilli e “Sorella di cuore” di Sarah Pellizzari Rabolini.

I libri sono stati letti e discussi in classe, stimolando riflessioni, confronto e partecipazione attiva.

La mattinata di domani rappresenterà il momento culminante del percorso: gli alunni saranno protagonisti della votazione finale che decreterà il libro vincitore di questa edizione, ovvero quello che avrà conquistato la maggioranza delle preferenze, nel corso della cerimonia condotta da Mauro Crosetti.

L’omaggio ad Anna Maria Valenzano

Da ricordare che questa edizione del Premio è dedicata alla memoria della maestra della “Dante Alighieri” Anna Maria Valenzano, che amava molto leggere e stare con i bambini, figura che ha saputo trasmettere nel tempo il valore della lettura come strumento di crescita, immaginazione e condivisione.

Lo spettacolo

A seguire, dopo l’annuncio del titolo premiato, è previsto lo spettacolo “Ogni seme è una promessa”, a cura della compagnia “In Volo”, appositamente ispirato allo spirito del premio.

Diretto da Milo Scotton, con adattamento teatrale di Simone Zaccone e Josephine Ciufalo, lo spettacolo vede in scena Josephine Ciufalo, Emilia Parodi e Simone Zaccone, con scenografie curate dalla stessa Parodi.

Il progetto nasce anche dal contributo dei bambini della scuola primaria di Cisterna e dalla collaborazione di ospiti delle comunità terapeutiche locali. Infatti lo spettacolo ha preso forma dall’incontro con gli alunni di Cisterna, che avevano partecipato alla scorsa edizione del Premio d’Appello junior. Le loro riflessioni, domande ed emozioni, hanno contribuito a dare vita a un percorso creativo condiviso, trasformando la lettura in esperienza viva e partecipata.